Liga : Le Real a eu très chaud à Elche

Dans un match fou, le Real Madrid a failli perdre deux points qui lui tendaient les bras, avant de s'imposer 3-2 à la dernière seconde.

Pendant longtemps, les Merengue ont été les seuls sur la pelouse et menaient 2-0 grâce à un coup-franc d’Arda Guler et un but de renard de Kylian Mbappé. Mais en seconde période, Thomas Lemar est rentré pour Elche, et cela a changé le cours du match. Dans tous les bons coups, le Français a permis aux locaux de revenir au score à 2-2.

Le club dernier de Liga pensait tenir un point précieux, mais sur une dernière accélération, Mbappé a délivré un caviar pour le super sub Espi qui a poussé la balle au fond (2-3). Avec un match de plus, le Real Madrid se retrouve avec 15 points, co-leader avec le Barça.