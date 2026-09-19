Koundé vendu 70 ME, le Barça est d'accord

Déjà cité parmi les potentiels partants cet été, Jules Koundé n’a pas fait remonter sa cote au FC Barcelone. Le club catalan ne serait pas mécontent de transférer le Français dont l’agent a été informé des intentions de la direction.

Sur les sept premiers matchs du FC Barcelone toutes compétitions confondues, Jules Koundé (27 ans) n’en a débuté que deux. La statistique suffit pour acter le déclassement du Français dans la hiérarchie d’Hansi Flick. Cette saison, l’entraîneur du Barça lui préfère Eric Garcia, capable d’évoluer à de nombreux postes, mais désormais installé sur le côté droit de la défense. Pour l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, c’est malheureusement la conséquence de ses performances insuffisantes la saison dernière.

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Le défenseur polyvalent a souvent déçu, comme s’il n’avait jamais vraiment retrouvé l’intégralité de sa condition physique. Sa méforme a fini par inquiéter le Barça qui, sans le traiter comme un indésirable, s’est tenu à l’écoute des offres éventuelles pour Jules Koundé cet été. Ce n’est sûrement pas un hasard si l’international tricolore, également critiqué pour ses performances en équipe de France, a fait l’objet de quelques rumeurs pendant le mercato . Finalement, le Blaugrana sous contrat jusqu’en 2030 n’a pas bougé jusqu’à la fermeture du marché des transferts. Mais les bruits de couloir continuent de circuler.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le Barça envisage toujours le départ du natif de Paris. Le champion d’Espagne se rend compte que son défenseur plaît beaucoup en Angleterre. C’est pourquoi la direction a autorisé l’agent de Jules Koundé à négocier avec des clubs de Premier League. Le FC Barcelone espère profiter de la générosité des écuries anglaises pour conclure un transfert à 70 millions d’euros. Il faudra néanmoins convaincre le joueur passé par le FC Séville qui n’a jamais émis le souhait de quitter la Catalogne.