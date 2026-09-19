L’OM en boucle, Kebbal a harcelé tout le monde

Connu pour son attachement à l’Olympique de Marseille, Ilan Kebbal se voyait rejoindre le club phocéen cet été. Le milieu offensif du Paris FC en a beaucoup parlé à ses proches durant le mercato. Mais la direction olympienne n’a jamais été en mesure de formuler une offre pour son transfert.

La crise n’affecte pas l’attractivité de l’Olympique de Marseille . Malgré la situation chaotique, plusieurs joueurs étaient disposés à répondre favorablement aux avances de Grégory Lorenzi. Mieux, certains n’avaient même pas besoin d’entendre les arguments du directeur sportif. C’est notamment le cas d’Ilan Kebbal dont on connaît la passion pour le club phocéen. En tant que natif de Marseille, le milieu offensif du Paris FC rêve de porter le maillot olympien. Le Parisien a vu une opportunité se présenter durant le récent mercato estival, d’où l’enthousiasme constaté par son entourage.

Le journal L’Equipe affirme qu’Ilan Kebbal « a répété à ses proches son envie folle de rejoindre l’Olympique de Marseille ». Il faut dire que le club de Frank McCourt a lui aussi envisagé sa signature. En août dernier, le quotidien sportif évoquait des réunions entre Grégory Lorenzi et les agents de l’international algérien. Mais alors que le Paris FC réclamait près de 10 millions d’euros pour transférer son ailier sous contrat jusqu’en 2028, la direction marseillaise, condamnée à vendre jusqu’à la fermeture du mercato, n’a jamais été en mesure de formuler une offre.

Ce n’est peut-être que partie remise pour Ilan Kebbal qui a manifestement tourné la page. Sans forcément affoler les statistiques (2 passes décisives en 4 matchs de Ligue 1), le milieu offensif de 28 ans réussit un début de saison convaincant. Aucun doute sur son implication tant l’ancien joueur du Stade de Reims se montre efficace dans les tâches défensives. De quoi donner encore plus de regrets aux Marseillais qui le considéraient comme un potentiel successeur de Mason Greenwood.