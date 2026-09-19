Les joueurs sont fatigués, la décision radicale de l'OM

Bruno Genesio était seul, ce samedi en conférence de presse à la veille du match face au Paris Saint-Germain. Un fait inhabituel alors que l’entraîneur de l’OM est en général accompagné de l’un de ses joueurs.

A l’instar de tous les autres clubs de Ligue 1 , l’Olympique de Marseille a l’obligation d’organiser une conférence de presse de veille de match avec la présence de son entraîneur pour répondre aux questions des journalistes. Comme à son habitude, Bruno Genesio s’est prêté à l’exercice ce samedi, à un peu plus de 24 heures du Classique face au Paris Saint-Germain lors de la 5e journée de Ligue 1, ce dimanche au Vélodrome (20h45).

En revanche, aucun joueur de l’OM n’accompagnait l’entraîneur phocéen, chose plus inhabituelle. L’explication est tombée sur le compte X de La Minute OM et elle risque de surprendre. « Le Club a décidé de ne solliciter aucun joueur en conférence de presse le lendemain des matchs de coupe d’Europe. Cette règle devrait être maintenue tant que l'équipe disputera des rencontres européennes. Entre le retour de déplacement, la fatigue et les entraînements, le club souhaite éviter toute charge supplémentaire aux joueurs » a révélé le compte insider, toujours bien renseigné sur les coulisses du club olympien.

C’est donc pour éviter aux joueurs, déjà trop fatigués après les matchs de Coupe d’Europe, de s’ajouter du travail supplémentaire, qu’aucun joueur n’est envoyé en conférence de presse avec Bruno Genesio. Une méthode radicale et qui risque de déplaire chez les suiveurs de l’OM et notamment chez les journalistes, qui apprécient en général ce moment d’échange avec les joueurs. Il faudra donc s’en passer du côté de Marseille après chaque match d’Europa League.