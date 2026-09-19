Les joueurs sont fatigués, la décision radicale de l'OM

J'ai moi aussi ce problème sur Foot01. Le même genre de vidéos est lu directement sur d'autres sites (l'Équipe par ex.).
Connard si tu crois que vous allez gagner parce que les supporters parisiens ne sont pas là tu vas dechanter
Kvara vu sa saison d'enfer
en realité il est interné
Mais ferme ta gueule l'obsédé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
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|2
|0
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|3
|5
|10
|4
|3
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|0
|7
|2
|5
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|3
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|0
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|3
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|2
|2
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|6
|2
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|7
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|1
|2
|10
|10
|0
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|1
|2
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|6
|6
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|4
|1
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|0
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|2
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|0
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|5
|1
|1
|3
|9
|9
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|-1
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|1
|1
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|4
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|3
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|0
|3
|1
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|2
|2
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|4
|-2
|2
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|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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‼️INFO LMO : Le Club a décidé de ne solliciter aucun joueur en conférence de presse le lendemain des matchs de coupe d’Europe. Cette règle devrait être maintenue tant que l'équipe disputera des rencontres européennes. Entre le retour de déplacement, la fatigue et les