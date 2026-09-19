PL : « Il est devenu fou », Riolo enterre De Zerbi

Les temps sont durs pour Tottenham et Roberto De Zerbi. Les Spurs ont concédé une nouvelle défaite ce samedi après-midi face à Aston Villa (2-3). La situation se tend logiquement pour l’entraîneur italien.

Battu cette semaine en coupe, Tottenham comptait sur la réception d’Aston Villa pour retrouver le sourire avant la trêve internationale. Les Spurs ont manqué cette occasion après cette nouvelle défaite (2-3) . Après cinq journées, l’équipe de Roberto De Zerbi ne compte que deux points en Premier League et pointe à la 19e place du classement en attendant les matchs de dimanche. Le constat est inquiétant, d’autant plus après un mercato estival à plus de 300 millions d’euros.

Logiquement, l’un des principaux responsables désignés en Angleterre n’est autre que l’entraîneur Roberto De Zerbi. Pour Daniel Riolo, qui s’est exprimé sur X à ce sujet, l’ancien coach de l’OM ferait mieux de se mettre en retrait et de prendre une longue pause afin de retrouver ses esprits. « De Zerbi faut qu’il aille se reposer très loin. Qu’il arrête tout. Il a eu beaucoup de moyens à Marseille et est devenu fou. Il a eu tout ce qu’il voulait à Tottenham et propose une équipe catastrophique… » a publié le journaliste de RMC après la défaite des Spurs contre l’équipe d’Unai Emery au London Stadium.

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Après la trêve, un calendrier corsé attend par ailleurs Tottenham avec le déplacement à Manchester United ou encore celui du côté de Chelsea. La question est maintenant de savoir si Roberto De Zerbi sera sur le banc de Tottenham pour diriger ces matchs de Premier League. La presse anglaise rappelle ce samedi après la défaite contre Aston Villa que limoger l’entraîneur italien et tout son staff coûterait plus de 50 millions d’euros à Tottenham. Une somme exorbitante qui pourrait sauver Roberto De Zerbi du limogeage. Mais jusqu’à quand ? Telle est la question.