Ballon d'Or : Lamine Yamal est victime d'un complot

Alors que les principaux candidats au Ballon d’Or mènent leur campagne, la presse catalane s’étonne de certains choix. Les médias madrilènes sont effectivement accusés de comploter afin d’empêcher le Barcelonais Lamine Yamal de remporter la distinction.

Difficile de dire si tout ce cirque influence vraiment les votes des journalistes. Quoi qu’il en soit, les prétendants au Ballon d’Or ont tous choisi de mettre en avant leur candidature à travers les médias. Certains jouent la carte de l’humilité, quand d’autres préfèrent vanter leurs mérites au risque de se voir ciblés pour leur arrogance. Dans cette deuxième catégorie apparaît notamment Lamine Yamal qui a clairement exposé ses arguments. Pour l’ailier du FC Barcelone , la récompense ne doit pas atterrir entre les mains d’un joueur pour les sacres de son équipe, ni pour le nombre de buts inscrits.

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L’international espagnol estime que la distinction attribuée par France Football devrait revenir à un acteur ayant marqué les esprits par ses performances individuelles. Sur la base de ses propres critères, le joyau du Barça se considère évidemment comme le favori. C’est aussi l’avis de la presse catalane qui croit néanmoins apercevoir une campagne anti-Lamine Yamal dans la capitale espagnole. Aux yeux d’El Nacional, les médias madrilènes font le maximum pour empêcher le Blaugrana de sortir vainqueur lors de la cérémonie programmée le 26 octobre.

Nos confrères de Barcelone constatent qu’après le quotidien AS, qui a laissé Kylian Mbappé profiter de ses pages pour mener sa campagne, Marca a enchaîné avec l’entretien d’Harry Kane, autre prétendant au Ballon d’Or. « Je n'aime pas parler de moi, les 73 buts parlent d'eux-mêmes », a lâché l’attaquant anglais du Bayern Munich, dans des propos repris en Une du journal. Il n’en fallait pas plus pour alerter les Catalans, persuadés que les Madrilènes sont prêts à tout pour empêcher le Barça de triompher.