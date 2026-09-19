L1 : Le Paris FC affirme son nouveau statut

5e journée de Ligue 1 au Stade Jean Bouin

Buts : Kebbal (18e), Pagis (57e) pour le PFC ; Mbow (88e csc) pour le RCSA

Invaincu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC confirme son excellente dynamique.

Après avoir battue l’OM et accroché l’OL ces deux dernières semaines, l’équipe de Liam Rosenior s’est offert Strasbourg, ce samedi après-midi à Jean Bouin. Les Parisiens réalisaient une première mi-temps parfaite et ouvraient logiquement le score grâce à un lob splendide de Kebbal. Un avantage confirmé dès l’heure de jeu grâce à Pagis, lui aussi auteur d’un but magnifique d’une demi-volée pure et puissante. Largement supérieur aux Alsaciens, les Franciliens se faisaient peur tout de même en fin de match avec le but contre son camp de Mbow. Cela ne suffisait pas à Strasbourg pour revenir. Avec cette victoire, le Paris FC se hisse à la 2e place du classement derrière Monaco en attendant les matchs de Lille et de Rennes.