L1 : Le Paris FC affirme son nouveau statut

L1 : Le Paris FC affirme son nouveau statut

Ligue 119 sept. , 19:16
parCorentin Facy
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5e journée de Ligue 1 au Stade Jean Bouin
Paris FC - Strasbourg : 2-1
Buts : Kebbal (18e), Pagis (57e) pour le PFC ; Mbow (88e csc) pour le RCSA
Invaincu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC confirme son excellente dynamique.
Après avoir battue l’OM et accroché l’OL ces deux dernières semaines, l’équipe de Liam Rosenior s’est offert Strasbourg, ce samedi après-midi à Jean Bouin. Les Parisiens réalisaient une première mi-temps parfaite et ouvraient logiquement le score grâce à un lob splendide de Kebbal. Un avantage confirmé dès l’heure de jeu grâce à Pagis, lui aussi auteur d’un but magnifique d’une demi-volée pure et puissante. Largement supérieur aux Alsaciens, les Franciliens se faisaient peur tout de même en fin de match avec le but contre son camp de Mbow. Cela ne suffisait pas à Strasbourg pour revenir. Avec cette victoire, le Paris FC se hisse à la 2e place du classement derrière Monaco en attendant les matchs de Lille et de Rennes.
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