Incidents et haies d’honneur à Santander-Barça

Liga15 janv. , 21:20
parGuillaume Conte
Le FC Barcelone a débuté en retard son match de Coupe d'Espagne à Santander.
Après l’élimination du Real Madrid en Coupe du Roi ce mercredi à Albacete, le FC Barcelone est le grand favori de la compétition. Il faudra toutefois passer l’écueil de Santander, formation de deuxième division. Mais le coup d’envoi a été retardé d’une vingtaine de minutes ce jeudi soir, en raison de plusieurs problèmes. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville de Cantabrie. Le célèbre stade El Sardinero a eu du mal à se remplir car certaines portes n’ont pas pu s’ouvrir correctement et cela donnait lieu à quelques incidents. Au lieu de provoquer des poussées et des attroupements, le club organisateur a décidé de repousser le coup d’envoi.
Celui-ci a bien eu lieu, avec une haie d’honneur effectuée par les joueurs du Racing au FC Barcelone, comme le veut la tradition en Espagne. C’était pour féliciter les joueurs barcelonais de leur victoire en Super Coupe d’Espagne ce dimanche face au Real Madrid.
