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Il cire le banc, le Real Madrid le vend 30 millions d'euros

Liga23 mars , 13:00
parCorentin Facy
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Doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid, Andriy Lunin n’a disputé que cinq matchs cette saison. Malgré son statut de remplaçant, l’Ukrainien pourrait rapporter un joli jackpot au club espagnol lors du mercato.
Peu de clubs européens peuvent se vanter de disposer d’une doublure aussi fiable qu’Andriy Lunin au poste de gardien de but. Grand artisan de la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions en 2024, l’international ukrainien a récemment prolongé jusqu’en 2030 dans la capitale espagnole. Pour le Real Madrid, convaincre un gardien si fort de rester pour être remplaçant ressemblait à un vrai miracle. Mais à terme, l’ancien joueur du Zorya Lugansk pourrait réclamer un statut de titulaire.
Ce ne sera pas possible au Real Madrid, qui peut compter à ce poste sur un Thibaut Courtois plus fort que jamais et qui est clairement dans le débat des meilleurs gardiens du 21e siècle. C’est ainsi que selon Fichajes, un départ d’Andriy Lunin lors du prochain mercato n’est pas à exclure. Titulaire contre l’Atlético de Madrid dimanche soir en raison de la blessure au genou du Belge, le gardien ukrainien de 27 ans est courtisé par l’Inter Milan. Les Nerazzurri souhaitent préparer l’avenir à ce poste et rêvent de faire de Lunin le successeur du Suisse Yann Sommer.

L'Inter prêt à payer 30 ME pour Andriy Lunin

Le Real Madrid n’a évidemment pas l’intention de brader sa doublure, qui représente une alternative plus que fiable lorsque Thibaut Courtois est blessé. C’est ainsi que selon le média espagnol, les dirigeants de la Casa Blanca ont fixé le prix d’Andriy Lunin à 30 millions d’euros. Une somme colossale pour un gardien remplaçant, mais qu’il faudra payer pour déloger l’Ukrainien de Santiago Bernabeu. Convaincu par le talent et le potentiel du gardien de 27 ans, l’Inter Milan pourrait s’aligner.

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A ce jour, aucune offre ferme n’a été transmise par l’actuel leader de la Série A, mais il n’est pas impossible que le finaliste de la Ligue des Champions 2025 cède et s’aligne sur les exigences du Real Madrid. Ce serait en tout cas un sacré coup de la part de l’Inter alors qu’en 2024, Lunin croulait sous les offres, mais avait finalement pris la décision de rester au Real Madrid malgré son statut de doublure. A 27 ans, le gardien ukrainien souhaite à présent épouser un rôle de titulaire. L’Inter ressemble à l’endroit idéal pour démarrer cette nouvelle vie.
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Ca serait l'idéal les challenges. Genre 2 challenges par match et par entraineur. Le souci c'est que même après ca ils seraient encore capable de nous dire qu'il n'y a pas faute sur Endrick.

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Tybalt .... A la louche si tu prends déjà 80 pour ceux que tu cites, ca sera le sommet

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Il y en a beaucoup d'autre à vendre avant je pense à : Matt Turner Duje Caleta-Car,Ainsley Maitland-Niles, Hans Hateboer, Nicolas Tagliafico Mahamadou Diawara, Paul Akouokou ,Tanner Tessmann, Martín Satriano,Adam Karabec, Roman Yaremchuk, Rachid Ghezzal puis malheureusement peut être Tolisso et un des 2 ailiers (Malik ou Alfonso)

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Il y aurait une solution très simple comme au basket, l'entraîneur de chaque équipe devrait avoir deux possibilités de visionnage de la VAR. Quand bien même il aurait eu vous me direz ça ne l'a pas empêché de visionner le tacle de boucher de Stessin sur Tolisso et de retirer son carton rouge.

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