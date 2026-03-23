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Le PSG remplace Barcola, c'est une sacrée surprise

PSG23 mars , 14:30
parCorentin Facy
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Aligné au poste d’ailier gauche contre Nice samedi, Nuno Mendes a brillé avec un but et une passe décisive. Le Portugais incarne une solution durable pour Luis Enrique afin de remplacer Bradley Barcola.
Victime d’un vilain tacle à Chelsea en huitième de finale retour de Ligue des Champions à Stamford Bridge, Bradley Barcola va manquer près d’un mois de compétition. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui perd l’un de ses meilleurs joueurs et surtout son meilleur buteur sur la dynamique récente. Luis Enrique perd surtout un attaquant capable de lui apporter beaucoup de profondeur, avec un profil bien différent de ceux d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué ou encore de Khvicha Kvaratskhelia.

Nuno Mendes, la solution du PSG... en attaque ?

Face à Nice samedi soir lors de la 27e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG a tenté un pari audacieux pour remplacer Bradley Barcola en alignant Nuno Mendes au poste d’ailier gauche et Lucas Hernandez en tant que latéral. Un choix gagnant de la part de Luis Enrique puisque l’international portugais est reparti de l’Allianz Riviera avec un but et une passe décisive dans la besace. Un choix ponctuel, qui pourrait être répété à l’avenir.
Nuno Mendes a en tout cas les qualités pour s’imposer à ce poste selon Patrick Colleter, latéral gauche du PSG entre 1991 et 1996 (213 matchs disputés). « C'est un garçon qui sait faire beaucoup de choses. Il sait provoquer, éliminer, il prend bien la profondeur. Il peut être une solution pour retrouver le même style que Barcola » estime-t-il dans L’Equipe. Son coach en U17 au Sporting Portugal, Filipe Antunes, est du même avis.

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« Il va vite, dribble bien, peut jouer vers l'extérieur ou à l'intérieur, il a une très bonne qualité de pied. Le mettre plus haut, ça peut apporter de nouvelles choses » analyse le technicien portugais. La question est maintenant de savoir si Luis Enrique prendra le risque d’aligner Lucas Hernandez comme latéral gauche contre Liverpool en Ligue des Champions. En tout cas, Nuno Mendes semble apporter tout autant de garanties, qu’il joue défenseur ou attaquant. Un atout énorme pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, et qui confirme surtout que l’ancien latéral du Sporting est devenu ces derniers mois l’un des meilleurs joueurs au monde… qu’importe son poste.
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Je ne suis pas persuadé que ce soit un coup de boule volontaire. Je vois ca d'avantage comme une charge, un tampon et il s'avère que les 2 têtes se touchent, mais c'est tout. Arrete de tomber dans le panneau des commentateurs par pitié.....

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J'avoue que la blessure du Monégasque était énorme, il est reparti aussitot.

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Dirty Mais t'est vraiment une trompette toi ... Un coup de boule s'explique sans carton rouge ? Tu fais sa dans la vie tu te retrouves 48h minimum en g.a.v

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Il va mangé grave tout comme les deux lillois

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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