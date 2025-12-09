Esp : Mbappé ou Vinicius, le Real face à un choix stupéfiant

Le Real Madrid est au bord de l’implosion et pour sortir de la crise, le club espagnol pourrait se résoudre à vendre l’une de ses deux stars. Qui de Kylian Mbappé ou de Vinicius sera sacrifié ?

Battu par le Celta Vigo dimanche soir à domicile, le Real Madrid est dans une situation quasiment intenable. Le club merengue n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs de championnat. Une série terrible qui pourrait causer le limogeage de Xabi Alonso . L’entraîneur espagnol, débarqué cet été en provenance du Bayer Leverkusen, a de fortes chances d’être viré en cas de défaite contre Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions. Mais pour Najim Medini, consultant pour le Winamax FC, le technicien de 44 ans n’est pas le seul fautif de cette situation.

Selon lui, l’effectif construit par Florentino Pérez n’a aucune cohérence et ne permet pas à Xabi Alonso d’avoir des résultats. Le manque de complémentarité entre les deux stars offensives Kylian Mbappé et Vinicius Junior est le noeud du problème. A tel point que pour notre confrère, un départ du Français ou du Brésilien au plus vite est indispensable pour voir le Real Madrid remonter la pente. « Je vais dire les termes. On a eu beaucoup de débats l’année dernière pour savoir si Mbappé et Vinicius pouvaient jouer ensemble. Maintenant ça fait un an et demi qu’ils jouent ensemble. On peut faire le constat, les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Il faut que l’un des deux parte pour que le Real Madrid fonctionne réellement » explique dans un premier temps Najim Medini avant de poursuivre.

« Mbappé et Vinicius n’ont pas le même profil mais ils ont la même finalité. Ce sont des joueurs qui demandent dans un premier temps le ballon dans les pieds et dans un second temps, ils cherchent à être présents dans la surface de réparation pour finir les actions. Quand il y a des centres et qu’il n’y a personne dans la surface, c’est parce que les deux sont très proches. Au bout de 6 mois, on pouvait dire qu’il fallait laisser du temps. Mais après un an et demi, ils n’ont aucune référence sur une séquence assez longue où ça a fonctionné. Pour moi, le Real pourra fonctionner quand l’un des deux partira et qu’il n’y aura plus qu’une tête de gondole » a analysé le consultant du WFC, convaincu que le Real doit vite se séparer de l’une de ses deux stars pour se remettre à bien marcher. Si une telle décision venait à être prise, il y a fort à parier que c’est Vinicius qui fera ses valises, le Brésilien n’ayant toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2027.