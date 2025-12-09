ICONSPORT_278847_0156

Esp : Mbappé ou Vinicius, le Real face à un choix stupéfiant

Liga09 déc. , 13:00
parCorentin Facy
1
Le Real Madrid est au bord de l’implosion et pour sortir de la crise, le club espagnol pourrait se résoudre à vendre l’une de ses deux stars. Qui de Kylian Mbappé ou de Vinicius sera sacrifié ?
Battu par le Celta Vigo dimanche soir à domicile, le Real Madrid est dans une situation quasiment intenable. Le club merengue n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs de championnat. Une série terrible qui pourrait causer le limogeage de Xabi Alonso. L’entraîneur espagnol, débarqué cet été en provenance du Bayer Leverkusen, a de fortes chances d’être viré en cas de défaite contre Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions. Mais pour Najim Medini, consultant pour le Winamax FC, le technicien de 44 ans n’est pas le seul fautif de cette situation.
Selon lui, l’effectif construit par Florentino Pérez n’a aucune cohérence et ne permet pas à Xabi Alonso d’avoir des résultats. Le manque de complémentarité entre les deux stars offensives Kylian Mbappé et Vinicius Junior est le noeud du problème. A tel point que pour notre confrère, un départ du Français ou du Brésilien au plus vite est indispensable pour voir le Real Madrid remonter la pente. « Je vais dire les termes. On a eu beaucoup de débats l’année dernière pour savoir si Mbappé et Vinicius pouvaient jouer ensemble. Maintenant ça fait un an et demi qu’ils jouent ensemble. On peut faire le constat, les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Il faut que l’un des deux parte pour que le Real Madrid fonctionne réellement » explique dans un premier temps Najim Medini avant de poursuivre.

Derniers commentaires

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

C’est pas pour rien qu’il a signé au LoL le Fonfon…😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Qatar rachète un troisième club européen

Là... Personne ne va hurler sur la multipropriété du Qatar. C'était tellement mieux de s'en prendre à Textor. Les faux culs sont de sortie !

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

5è … mais à 2 points du 8è … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Le transfert de Morton prend forme

il est toujours a critiqué même si on serait au top de notre forme ^^

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

On est surtout très pénalisé par l'absence d'un vrai neuf. Sans un vrai attaquant difficile de conclure les actions. Une équipe peut avoir un coup de moins bien mais dans ce contexte qui est le notre on fini par perdre des points contre des équipes suposées plus faibles alors qu'on a battu les 3/4 du top 8. Et le vide Satriano y est pour beaucoup. La blessure de Malik nous coûte très cher aussi. Même s'il était en dessous des standards de l'année dernière, il restait un joueurs d'impact capable de faire mal aux défenses et surtout monopolisait 2 joueurs rien que pour lui. Ca fait beaucoup vu notre situation. Il faut faire le dos rond en attendant le retour des blessés...

