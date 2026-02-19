ICONSPORT_282798_0018

CAN : Les supporters du Sénégal resteront en prison

CAN 202519 févr. , 21:20
parAlexis Rose
0
Plus d’un mois après une finale de la CAN rocambolesque entre le Maroc et le Sénégal, la justice marocaine a sévèrement puni 18 supporters sénégalais.
Depuis le 18 janvier dernier, date de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal (1-0 après prolongation), 18 supporters sénégalais sont retenus au Maroc. Poursuivis pour « hooliganisme », ces derniers « ont délibérément voulu perturber le bon déroulement du match » et ont « commis des violences diffusées en direct sur des chaînes de télévision », selon le représentant du ministère public.
Les prévenus sont accusés d’actes de violence contre les forces de l'ordre, de dégradation d'équipements sportifs, d’invasion de la pelouse ainsi que de jets de projectiles. Face à ces faits, le tribunal de première instance de Rabat a demandé une peine de deux ans de prison. Mais au final, les supporters emprisonnés ont écopé de peines allant de trois mois à un an de prison de la part de la justice marocaine.

370 000 euros de dégâts matériels

Soutenus par la Fédération sénégalaise et certains joueurs, les supporters avaient pourtant tous nié les faits par le biais de leurs avocats, mais des infractions ont bien été retenues. Celles-ci se sont déroulées dans les dernières minutes de jeu autour du fameux penalty raté par Brahim Diaz. Mécontents de la décision de l’arbitre de donner un penalty au Maroc, les supporters sénégalais condamnés auraient tenté d'envahir le terrain en forçant les barrages des forces de l’ordre. Au final, des dégâts matériels estimés à plus de 370 000 euros ont été constatés par la CAF. Et c’est aussi pour cela que la justice marocaine a décidé de punir plus ou moins lourdement les coupables.

