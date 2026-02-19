PSG : Bradley Barcola, deux géants de Premier League en rêvent

Tous deux désireux de renforcer l'aile gauche de leur attaque, Liverpool et Arsenal rêvent de s'offrir Anthony Gordon. Mais la difficulté de son recrutement oblige les deux formations britanniques à suivre d'autres pistes, comme Bradley Barcola (PSG).

L'été prochain, le Paris Saint-Germain risque d'être plus actif que lors de son intersaison post sacre en Ligue des champions. En cause, certains déséquilibres au sein de du groupe qui obligent les dirigeants à revoir leur plan quant aux contours de l'effectif. En première ligne, le secteur offensif, alors que l'avenir d'Ousmane Dembélé est très instable, tout autant que celui de Bradley Barcola. Au sujet de l'ancien Lyonnais, d'ailleurs, il y a de fortes chances qu'il soit à nouveau au cœur de nombreuses discussions lors du prochain mercato estival. Sa destination probable ? La Premier League

Arsenal et Liverpool suivent Barcola de près

Liverpool et Arsenal sont tous les deux à la recherche d'un nouvel ailier gauche pour la saison prochaine. Les Reds n'ont pas remplacé Luis Diaz, tandis que les Gunners ne voient plus en Martinelli ou Trossard des options viables sur le long terme. Leur piste prioritaire est Anthony Gordon, l'offensif de Newcastle, mais il sera bien difficile de le déloger de St James' Park. A la place, le magazine spécialisé américain Sports Illustrated indique que Bradley Barcola représente l'option la plus envisageable et « intéressante pour les deux clubs ». Présenté comme « injustement méconnu », le numéro 29 parisien possède des statistiques qui montrent son impact offensif rare.

Au delà de ses 7 buts et 6 passes décisives cette saison, Bradley Barcola domine la Ligue 1 en termes de xG (hors pénalties) par 90 minutes et se classe 7e au classement des passes décisives attendues. Malgré ça, lorsque le groupe est au complet, il n'est pas le premier nom inscrit par Luis Enrique pour occuper un poste en attaque, alors que d'autres joueurs comme Désiré Doué ou Kvhicha Kvaratskhelia ont les faveurs du coach espagnol. Suffisant pour entrevoir un départ cet été ? Pour rappel, Transfermarkt l'évalue aujourd'hui à 70 millions d'euros, mais le fait que le PSG ait encore la main sur lui jusqu'en juin 2028 risque de faire grimper les enchères.