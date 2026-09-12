Comme promis, Haaland n’a pas raté Bouaddi

A la fois impressionné et contrarié, Erling Haaland avait prévu de s’entretenir avec son coéquipier Ayyoub Bouaddi après le match de Ligue des Champions contre le FC Porto (2-0). Et comme promis, l’attaquant de Manchester City a bien recadré l’ancien Lillois.

Pendant que l’Angleterre se concentre essentiellement sur les débuts de Bradley Barcola en Premier League, un autre talent pioché en Ligue 1 tente de se faire un nom en Premier League. On parle d’Ayyoub Bouaddi dont le transfert a quand même coûté 100 millions d’euros (bonus compris) à Manchester City . L’international marocain évolue donc avec une certaine pression sur les épaules. Des attentes qui ne l’ont pas empêché de briller contre le FC Porto mardi en Ligue des Champions.

Haaland n'a pas oublié Bouaddi

« C'est pas mal, avait jugé son coéquipier Erling Haaland après la rencontre. Je pense que Bouaddi a livré un très bon match. A l’entraînement, il est incroyable. Je viens de le dire au président : il est incroyable. Honnêtement, je pense qu’on tient une véritable pépite. » Dithyrambique, l’attaquant des Citizens avait cependant un reproche à lui adresser « Il aurait quand même dû me servir en profondeur en deuxième période : j’étais complètement seul, s’étonnait le Norvégien. J’étais donc un peu énervé, alors je vais lui dire maintenant ! Il a fait un bon match, à l’exception de cette passe ! »

Ayyoub Bouaddi sait maintenant que le Cyborg est du genre rancunier. La preuve, l’avant-centre mancunien n’a pas oublié d’aller lui tirer les oreilles. « Oui, bien sûr qu'il m'en a parlé, a confirmé l’ancien Lillois à Sky Sports. Je suis complètement d'accord avec lui, à 100%. C'est aussi une chose que je dois améliorer dans mon jeu, le fait d'être plus vertical, de trouver ce genre d'espace. Mais ça fait partie de mon apprentissage. » Avec Erling Haaland devant lui, le Lion de l’Atlas a intérêt à apprendre vite.