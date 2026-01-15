Coupe du Roi : Le Barça ne tombe pas dans le piège de Santander

8e de finale de la Coupe du Roi :

Stade El Sardinero.

Buts : Ferran Torres (66e), Yamal (90e+5) pour le Barça.

Contrairement au Real Madrid, surpris par Albacete mercredi, le Barça a fait respecter son rang en gagnant Santander, une équipe de D2. Par conséquent, le Barça se qualifie pour les quarts de finale de cette Copa del Rey et fait désormais office de grand favori à sa propre succession.