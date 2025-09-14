Raphinha Barça

Liga : Le Barça colle une raclée à Valence

Liga14 sept. , 22:53
parAlexis Rose

4e journée de Liga
Stade Johan-Cruyff.
FC Barcelone - Valence : 6 à 0.
Buts : Fermin Lopez (29e, 56e), Raphinha (53e, 66e) et Lewandowski (76e, 87e) pour le Barça.
Grâce à cette impressionnante victoire contre Valence, le Barça d’Hansi Flick remonte à la deuxième place de la Liga, à deux points du Real Madrid.

La Liga

14 septembre 2025 à 21:00
FC Barcelona
López Marín29'Dias Belloli53'López Marín56'Dias Belloli66'Lewandowski76'Lewandowski86'
6
0
Match terminé
Valencia
Chronologie
Composition
Statistiques
VAR
87
R. Lewandowski
FC BarcelonaFC Barcelona
But
86
R. Lewandowski
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
81
ENTRE
M. Bernal Casas
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
P. López
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
77
ENTRE
L. Beltrán
ValenciaValencia
SORT
H. Duro
ValenciaValencia
Voir Les Détails Complets Du Match
Loading