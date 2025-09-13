Enorme coup de colère, le Barça imite le PSG

les coups durs s enchainent le barca sera sdf yamal 7 397069

De retour de sélection, Lamine Yamal doit déclarer forfait pour le match de Liga contre le FC Valence dimanche. De quoi provoquer la colère du FC Barcelone et de son entraîneur Hansi Flick qui a poussé un coup de gueule contre la sélection espagnole.
Le Paris Saint-Germain n’est pas le seul à se plaindre. Dans l’Hexagone, le FC Nantes critique également la gestion du staff médical de l’équipe de France Espoirs. Tandis qu’à l’étranger, c’est le FC Barcelone qui pique une colère. Titularisé contre la Bulgarie (3-0) et la Turquie (6-0) malgré une gêne au pubis, Lamine Yamal est revenu en Catalogne avec des douleurs qui l’empêchent de disputer le match de Liga face à Valence dimanche. L’international espagnol est même incertain pour le rendez-vous de Ligue des Champions contre Newcastle jeudi. D’où la réaction du coach blaugrana Hansi Flick devant les médias.

« Non, il ne sera pas disponible (contre Valence), a annoncé l’Allemand. Pour moi c'est dommage parce qu'il est allé en sélection avec une gêne et il est revenu avec des douleurs. Ils lui ont donné des antidouleurs pour qu'il puisse jouer chaque match. Il leur restait trois matchs (dans les éliminatoires du Mondial 2026) et il a quand même joué 79 minutes et 73 minutes contre la Bulgarie. Et entre les matchs il ne s'entraînait pas. Ce n'est pas prendre soin des joueurs. »
« Je pense que l'Espagne a la meilleure équipe du monde et les meilleurs joueurs au monde à tous les postes. Ils sont incroyablement bons. Peut-être que ça vaut le coup de prendre soin des joueurs. On a eu une discussion par messages avec Luis de la Fuente, mais je ne lui ai pas parlé directement. Je ne parle quasiment pas espagnol, il ne parle pas très bien anglais. Ça aussi c'est un problème. Mais au final, c'est important la communication. Parce que nous n'avons pas seulement un joueur là-bas, nous en avons plusieurs. La communication pourrait être meilleure », a réclamé l’entraîneur du Barça, également privé de Frenkie de Jong ce week-end.
