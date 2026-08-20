Barça : Le transfert de Koundé à Arsenal a capoté

Barça : Le transfert de Koundé à Arsenal a capoté

Liga20 août , 14:00
parCorentin Facy
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A la recherche d’un défenseur central pour compenser la longue absence de William Saliba blessé au dos, Arsenal a longtemps songé à Jules Koundé. Le polyvalent défenseur du Barça ne sera finalement pas l’heureux élu.
Tenant du titre, Arsenal est le premier club de Premier League à entrer en scène ce vendredi à l’occasion du match d’ouverture de la saison face à Coventry. Un premier match à l’Emirates Stadium pour lequel Mikel Arteta sera privé de William Saliba. Le défenseur français a disputé la Coupe du monde avec une blessure au dos et va manquer plusieurs mois de compétition. Un coup dur pour les Gunners, qui comptent sur Mosquera et Hincapié pour compenser cette absence et épauler au mieux Gabriel.

Arsenal a tenté Koundé avant Konsa

Le club londonien souhaite toutefois assurer le coup en recrutant un défenseur central supplémentaire. Selon le site Fichajes, le champion d’Angleterre en titre a longtemps imaginé Jules Koundé dans ce rôle. Repositionné en tant que latéral au FC Barcelone depuis plusieurs saisons, l’international tricolore a été formé au poste de central et Mikel Arteta l’imaginait parfaitement à ce poste sous ses ordres à Arsenal. Le média indique que les négociations ont été intenses entre les différentes parties, mais n’ont finalement jamais abouti à un accord.
Il faut dire que malgré les critiques et un style de jeu très défensif, Jules Koundé a le soutien de son entraîneur Hansi Flick, qui souhaitait absolument le garder. Arsenal s’est par conséquent rabattu sur Ezri Konsa. Le défenseur central anglais d’Aston Villa va s’engager dans les prochaines heures en faveur d’Arsenal pour 60 millions d’euros hors bonus. Il sera la cinquième recrue estivale du club anglais après Meslier, Tzolis, Hincapié et Bruno Guimaraes.
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