Barça : Le transfert de Koundé à Arsenal a capoté

Faut pas trop abuser sur les prêt ! Ou alors des joueurs confirmés en relance comme Openda... Mais a moins qu'y ait une option d'achat interressante, jvois pas l'intérêt d'un prêt pour un jeune en devenir
Soit patient frérot ! Si l'équipe est huilé, l'un joue pour l'autre, ça peut révéler des profils! Après quelques mois on pourra faire le point...
Je pense que akliouche peut etre très intéressant dans le rôle de relayeur !!!!
Sauf qu il faut etre dans le top 3 ...meme 4 c est chaud .
Ce qui me frustre avec lui c'est que le gars a été kicker en foot US et globalement on l'a vu mettre une seule mine dans la lucarne depuis qu'il est là
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🚨🔴⚪️ BREAKING: Arsenal agree deal to sign Ezri Konsa from Aston Villa, here we go! Fee agreed at £50m plus add-ons and long term deal in place with English defender. Konsa will undergo his medical in next 48h then signing in at #AFC — follows @TheAthleticFC.