Barça : Le double de Lamine Yamal a signé !
Lamine Yamal

Barça : Le double de Lamine Yamal a signé !

Liga30 juin , 14:30
parQuentin Mallet
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Malgré les problèmes financiers que le FC Barcelone a rencontrés ces dernières années, le club catalan a toujours pu compter sur son centre de formation pour sortir des grands joueurs en devenir. Après avoir mis en lumière Lamine Yamal, les Blaugranas ont sa copie conforme chez les jeunes.
Ces dernières années, le Barça n'a pas toujours réussi à conserver ses jeunes joueurs les plus prometteurs. L'exemple qui revient le plus récemment et sans équivoque celui de Dro Fernandez, qui a préféré quitter son club formateur pour s'engager avec le Paris Saint-Germain. Pour éviter de voir d'autres très jeunes joueurs quitter la Catalogne sans avoir eu leur chance en équipe première, Joan Laporta et Deco essayent de redorer la Masia et d'en faire un vivier de réussite réputé.
C'est grâce à ce travail que sont sortis des joueurs comme Marc Bernal, Pau Cubarsi, Fermin Lopez ou Gavi… mais aussi et surtout Lamine Yamal. Désormais considéré comme l'un des noms inévitables du football mondial, le prodige espagnol est déjà devenu un exemple, alors que le Barça se réjouit d'avoir son double dans la maison.

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Le Barça a 2 Lamine Yamal

Très récemment, le FC Barcelone a officialisé, par l'intermédiaire des réseaux sociaux de la Masia, la signature d'un contrat professionnel du prodige Ruslan Mba. Né en 2010, ce gaucher espagnol a des qualités qui rappellent en de nombreux points celles de Lamine Yamal. Comme l'indique El Nacional, Mba subit fréquemment des comparaisons avec celui qui est de 3 ans son aîné, aussi bien parce qu'ils évoluent au même poste - soit à droite de l'attaque avec la possibilité de repiquer sur le pied gauche - que parce qu'ils partagent des certaines facilités sur le terrain.
Contrairement à Lamine Yamal toutefois, Ruslan Mba est considéré comme un joueur qui se démarque davantage par sa puissance que sa technique, lui qui marque, selon ses entraineurs en jeunes, déjà beaucoup plus de buts que Lamine Yamal à son époque. Et s'il fallait une autre preuve que Mba est un grand joueur en devenir, le Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, l'Ajax Amsterdam et Benfica ont tous tenté de le convaincre de quitter le Barça. En vain, donc.
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