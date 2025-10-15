Barça : L'Arabie Saoudite lui offre le pactole et lui fait tourner la tête

Homme fort du FC Barcelone la saison dernière, Raphinha a refusé une offre gigantesque de l’Arabie Saoudite lors du mercato. Une proposition qui a toutefois grandement fait hésiter l’international brésilien.

Les supporters du FC Barcelone et le joueur lui-même s’accorderont à le dire, Raphinha a réalisé la saison de sa vie en 2024-2025. Avec 34 buts et 26 passes décisives, l’international brésilien s’est imposé comme l’un des tous meilleurs joueurs du monde à son poste, si ce n’est le meilleur. Une telle saison allait logiquement attiser les convoitises. En Premier League bien sûr, ou plusieurs gros clubs se sont renseignés mais également en Arabie Saoudite. La Saudi Pro League a tout mis en oeuvre pour signer l’attaquant de 28 ans au mercato estival. Et selon les informations du Mundo Deportivo, cette offensive saoudienne a bel et bien fait vaciller le joueur.

L’offre colossale qui a été soumise à Raphinha, avec un salaire bien supérieur à celui qu’il perçoit actuellement au FC Barcelone, a fait hésiter l’ancien Rennais. Le Barça l’a échappé belle puisqu’après une longue réflexion avec ses proches, le natif de Porto Alegre a finalement pris la décision de rester. « Évidemment, j'ai pensé à partir ; je me suis dit qu'il était peut-être temps de partir » a-t-il même avoué dans une interview récente avant de conclure.

Raphinha Brésil • Âge 28 • Attaquant Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 6 Buts 3 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Cette offre aurait amélioré la vie de mes parents, de mon fils et de nombreux proches. Il (Hansi Flick) m'a expliqué son idée, sa confiance et son souhait que je sois l'un des piliers de l’équipe » a néanmoins précisé Raphinha. Le FC Barcelone peut donc remercier son entraîneur allemand, très persuasif et qui a réussi à convaincre l’attaquant brésilien de repousser l’énorme offre saoudienne. Sous contrat avec le club catalan jusqu’en 2028, celui qui a porté les couleurs de Leeds sera à n’en pas douter encore très courtisé l’été prochain. Surtout s’il confirme son bon de saison lorsqu’il sera revenu de blessure, lui qui avait déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en seulement 6 matchs de Liga.