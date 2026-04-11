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Barça : Deux caviars en 25 minutes, Lamine Yamal est bouillant

Liga11 avr. , 19:06
parCorentin Facy
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Lamine Yamal n'a pas perdu de temps pour guider Barcelone vers la victoire, ce samedi après-midi contre l'Espanyol Barcelone, en délivrant deux passes décisives en 25 minutes.
Positionnée entre les deux matchs de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, la réception de l'Espanyol Barcelone avait tout du piège pour le FC Barcelone. Mais le club blaugrana a dans son équipe un prodige qui lui permet d'éviter un certain nombre de pièges : Lamine Yamal. En l'espace de 25 minutes, l'international espagnol compte déjà 2 passes décisives, les deux pour Ferran Torres, préféré à Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque. Deux caviars qui guident pour l'instant le Barça vers un succès qui lui permettrait de compter 9 points d'avance sur le Real Madrid, accroché par Gérone vendredi soir.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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