PFC-Strasbourg : Un bijou de Kebbal lance Paris (vidéo)

Ce trophée doit appartenir a krava !!!!!
Parcequ'ils savent très bien qu'il y'aura un gros malade mental qui spammera cette pseudo info partout sous les articles du PSG !! Réfléchis si t'en es capable l'abruti
Pffffff.....🙄🙄
Top secret.
Et si l'OM faisait taire ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|4
|1
|1
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|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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L'INSPIRATION MAGIQUE D'ILAN KEBBAL !! 😍 L'Algérien 🇩🇿 ouvre le score pour le @ParisFC sur ce lob SU-PERBE ! 🤩 #PFCRCSA
Le but d’Ilan Kebbal résume parfaitement ce que vient de faire le Paris FC sur ce premier quart d’heure. Magnifique.