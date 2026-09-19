EdF : L’énigme Restes, Zidane a de bonnes raisons

EdF : L’énigme Restes, Zidane a de bonnes raisons

Equipe de France19 sept. , 17:30
parEric Bethsy
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Habitué à évoluer dans les équipes de jeunes tricolores, Guillaume Restes va franchir un cap avec les Bleus. Une convocation inattendue étant donné son évolution ces dernières années. Mais le sélectionneur Zinédine Zidane a plusieurs raisons de faire appel au gardien toulousain.
C’est peut-être la plus grosse surprise de la liste de Zinédine Zidane. Comme Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha et le Rennais Estéban Lepaul, Guillaume Restes a reçu sa première convocation chez les Bleus. Le gardien de Toulouse, appelé à 36 reprises en équipes de France de jeunes, va franchir un cap important dans sa carrière à un moment inattendu. On ne peut pas dire que le Toulousain traverse actuellement la meilleure période de son parcours.
Très vite encensé à ses débuts au niveau professionnel, le natif de la Ville rose n’a pas connu la progression espérée ces dernières années. Guillaume Restes a plutôt donné l’impression de stagner. Ce qui explique pourquoi le précédent sélectionneur Didier Deschamps ne l’a jamais inclus dans ses listes. Alors pourquoi Zinédine Zidane a-t-il immédiatement pensé au Toulousain ? La question a été posée en conférence de presse vendredi. « Et pourquoi pas Guillaume Restes ? C'est un choix réfléchi, un choix assumé, a répondu le nouveau coach des Bleus. Il y a trois gardiens : Mike, Guillaume et Robin. On va faire avec ces trois gardiens pour cette première sélection. »
Zinédine Zidane n’en a pas dit davantage. Mais d’après L’Equipe, Guillaume Restes profite de sa collaboration avec Fabien Barthez. Durant quelques mois, le coach des gardiens des Bleus l’avait entraîné chez les Violets. Depuis, le champion du monde 1998 apprécie son profil et sa personnalité. On apprend aussi que Zinédine Zidane, qui connaît personnellement Guillaume Restes, ne voyait pas Brice Samba comme le profil adapté pour le rôle de portier numéro 2. Enfin, le quotidien ajoute que le staff tricolore souhaitait lancer la nouvelle ère avec de jeunes gardiens comme le Toulousain et Robin Risser, tous les deux âgés de 21 ans. Reste à savoir lequel des deux sera la doublure de Mike Maignan.
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