PL : Arsenal concède un brutal 3-0 à Brighton

Enorme surprise en Angleterre ce samedi avec la gifle reçue par Arsenal sur la pelouse de Brighton.

Le champion en titre s’est lourdement incliné 3-0 sur des buts de Gross, Kostoulas et Andres, trois réalisations inscrites en moins de 30 minutes. Incapable de réagir, l’équipe de Mikel Arteta tombe de haut après un début de saison parfait et laisse l’occasion à Manchester City de prendre seul la tête de la Premier League dimanche à l’occasion de la réception de Sunderland à 15h.