Bagarres au Real, c’est au tour de Tchouaméni

En pleine préparation du Clasico, le Real Madrid a vécu un incident à l’entraînement ce mercredi. Le Français Aurélien Tchouaméni et son coéquipier Federico Valverde ont failli en venir aux mains après un simple contact lors d’une opposition.

La tension monte au Real Madrid . Pendant que la presse et les supporters madrilènes prennent un malin plaisir à cibler Kylian Mbappé, les autres Merengue se chamaillent à Valdebebas. Le quotidien Marca raconte une scène électrique entre le Français Aurélien Tchouaméni et son coéquipier Federico Valverde. Tout est parti d’une simple faute lors d’une opposition à l’entraînement ce mercredi.

Dans un contexte difficile à la Maison Blanche, le ton est vite monté entre les deux hommes qui se sont bousculés et qui ont failli en venir aux mains ! Nos confrères parlent d’un des moments les plus tendus jamais vus au centre d’entraînement du Real Madrid. C’est dire à quel point l'altercation, qui s’est poursuivis jusqu’aux vestiaires, était grave. Certains diront que ce genre de bagarre arrive très souvent. Sauf que ce n’est pas la première fois chez les Merengue cette saison. Récemment, un autre incident impliquant Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras a été révélé.

Le défenseur central allemand a en effet giflé l’Espagnol. Ce n’était pas qu’une simple rumeur étant donné que l’ancien latéral gauche de Manchester United a lui-même confirmé sur Instagram. « Concernant l'incident avec un coéquipier, il s'agit d'un incident ponctuel et sans importance qui est déjà réglé, avait-il écrit. Ma relation avec toute l'équipe est très bonne. » Pas tant que ça a priori… Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la meilleure manière de préparer le Clasico prévu dimanche au Camp Nou. Le FC Barcelone étant quasiment champion, la partie n’a pas un grand enjeu sportif pour le Real Madrid. Mais les Madrilènes devront gagner pour éviter de voir le rival célébrer le titre sous leur nez.