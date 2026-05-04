Kylian Mbappé ICONSPORT_364821_0165

Fête au Barça, le Real s’incruste dans les préparatifs

Liga04 mai , 22:30
parEric Bethsy
0
Conscient que le titre atterrira entre les mains du FC Barcelone, le Real Madrid a quand même trouvé une source de motivation avant le Clasico dimanche. Les Merengue voudront repousser les festivités des Blaugrana.
Le FC Barcelone n’est pas encore champion d'Espagne. A cause du succès du Real Madrid sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (0-2) dimanche, les hommes d’Hansi Flick devront encore patienter quelques jours supplémentaires. Les festivités seront peut-être pour dimanche, jour du Clasico prévu au Camp Nou. La donne est simple, les Blaugrana doivent seulement éviter la défaite contre les Merengue pour officialiser leur sacre.

Lire aussi

PSG : Il brille face au Real, le Barça a adoréPSG : Il brille face au Real, le Barça a adoré
En face, les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont pas de réel enjeu avant le choc, si ce n’est le refus de laisser le rival célébrer devant eux. C’est effectivement le défi lancé par le journaliste Josep Pedrerol qui incite la Maison Blanche à repousser la fête du Barça en plein milieu de la semaine prochaine, et à une heure très tardive. « Le Barça pouvait être champion dès dimanche soir, il ne l'est pas, il n'y a pas eu de fête, a commenté l’animateur d’El Chiringuito. La fête pourrait avoir lieu au Camp Nou avec des feux d'artifice, un tour d'honneur, des tifos et l'humiliation de remporter le titre sous le nez du Real Madrid. Ce serait le top. »
« Le Real Madrid veut éviter cette humiliation. C'est une question d'orgueil, ce sera peut-être plus important. Ce sera de l'orgueil vis-à-vis des supporters. Les supporters du Real Madrid le méritent parce qu'ils ont subi une saison lamentable de leur équipe. Les joueurs doivent réagir pour les supporters. Le Real Madrid doit lutter pour gagner par orgueil et repousser le titre du Barça un mercredi soir à 23h30. Je pense que c'est la clé », a annoncé le journaliste, sachant que le FC Barcelone se déplacera ensuite à Alavés mercredi 13 mai, avec un coup d’envoi prévu à 21h30.
Articles Recommandés
Neymar-Robinho Jr, un clash qui fait du bruit
Foot Mondial

Clash Neymar-Robinho Jr : Le Santos FC déclenche une enquête

L'équipe de Pep Guardiola ouvre la porte à Arsenal
Premier League

Ang : Manchester City accroché, Arsenal peut croire au titre

Michele Kang ICONSPORT_361382_0057
OL

OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

Le Ballon d'Or a enflammé PSG-Bayern
PSG

Le PSG intouchable, il annonce la fin du Bayern

Fil Info

04 mai , 23:25
Clash Neymar-Robinho Jr : Le Santos FC déclenche une enquête
04 mai , 23:02
Ang : Manchester City accroché, Arsenal peut croire au titre
04 mai , 22:00
OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas
04 mai , 21:30
Le PSG intouchable, il annonce la fin du Bayern
04 mai , 21:00
EdF : Lloris de retour, Tolisso boycotté... le scandale dénoncé
04 mai , 20:40
L'OL prolonge Afonso Moreira, il vaut désormais 40ME !
04 mai , 20:20
L’OM privé de C1, McCourt pique sa crise
04 mai , 20:00
Suspendu contre l'OM, Rennes veut l'annulation du carton de Samba
04 mai , 19:40
L'arbitre de Bayern-PSG fait paniquer tout le monde

Derniers commentaires

OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

L'anti-Textor ? Mdr Bande de cloches !!! ^^

Endrick drague l’OL, l’Espagne panique

Valoriser à 35M ça veux pas dire que c’est sont prix réel le Réal a mis 70M sur lui il a que 19 ans il sort un prêt plutôt réussi y’a aucune Raison qui soit vendu à perte

OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

Hans Hateboer, (Nicolas Tagliafico ??, Ainsley Maitland-Niles ?? Ils n'ont pas prolongé) 1 ou 2 latéraux Endrick 1 AC Rachid Ghezzal, (Adam Karabec ???) 1 Ailier droit a voir les autres départs possibles, on aura surement des surprises (mauvaises)

OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

IL faut jouer Toulouse pour gagner car: SI OM et Rennes gagnent Lille perd à Monaco (ils vont tout donner) On se retrouve avec RENNES 59 LILLE 58 MONACO 57 OM 56 ça va faire une sacrée dernière journée

OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

Ce banc pour la LDC, si on y va, ça risque d'être faiblard quand même.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading