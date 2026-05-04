Fête au Barça, le Real s’incruste dans les préparatifs

Conscient que le titre atterrira entre les mains du FC Barcelone, le Real Madrid a quand même trouvé une source de motivation avant le Clasico dimanche. Les Merengue voudront repousser les festivités des Blaugrana.

Le FC Barcelone n’est pas encore champion d'Espagne. A cause du succès du Real Madrid sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (0-2) dimanche, les hommes d’Hansi Flick devront encore patienter quelques jours supplémentaires. Les festivités seront peut-être pour dimanche, jour du Clasico prévu au Camp Nou. La donne est simple, les Blaugrana doivent seulement éviter la défaite contre les Merengue pour officialiser leur sacre.

En face, les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont pas de réel enjeu avant le choc, si ce n’est le refus de laisser le rival célébrer devant eux. C’est effectivement le défi lancé par le journaliste Josep Pedrerol qui incite la Maison Blanche à repousser la fête du Barça en plein milieu de la semaine prochaine, et à une heure très tardive. « Le Barça pouvait être champion dès dimanche soir, il ne l'est pas, il n'y a pas eu de fête, a commenté l’animateur d’El Chiringuito. La fête pourrait avoir lieu au Camp Nou avec des feux d'artifice, un tour d'honneur, des tifos et l'humiliation de remporter le titre sous le nez du Real Madrid. Ce serait le top. »

« Le Real Madrid veut éviter cette humiliation. C'est une question d'orgueil, ce sera peut-être plus important. Ce sera de l'orgueil vis-à-vis des supporters. Les supporters du Real Madrid le méritent parce qu'ils ont subi une saison lamentable de leur équipe. Les joueurs doivent réagir pour les supporters. Le Real Madrid doit lutter pour gagner par orgueil et repousser le titre du Barça un mercredi soir à 23h30. Je pense que c'est la clé », a annoncé le journaliste, sachant que le FC Barcelone se déplacera ensuite à Alavés mercredi 13 mai, avec un coup d’envoi prévu à 21h30.