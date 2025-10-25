real perez s enerve il boucle un transfert a 100 me iconsport 234382 0001 392987

Après le PSG et le Barça, le Real a un nouvel ennemi

Liga25 oct. , 16:00
parEric Bethsy
En conflit avec le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, le Real Madrid collectionne les ennemis. Cette semaine, la Maison Blanche s’est attirée les foudres de Villarreal après l’annulation du match à Miami.
Décidément, le Real Madrid n’a pas que des amis dans le milieu. Le géant de Liga ne se contente pas de sa rivalité historique avec le FC Barcelone. Non, la Maison Blanche est également en conflit avec le Paris Saint-Germain, surtout depuis l’arrivée libre de Kylian Mbappé à l’été 2024. Et ce n’est pas tout. D’après le média Defensa Central, les relations sont devenues fraîches avec l’Atlético Madrid et plus récemment avec Villarreal.
En cause, la délocalisation annulée du match entre le Sous-marin jaune et le Barça à Miami. Cette annulation représente une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui s’y opposait catégoriquement. Mais la position des Merengue a provoqué la colère du président de Villarreal Fernando Roig Negueroles. « La Liga peut se tromper mais le Real Madrid agit comme s'il était contre tout le monde, s’est plaint le dirigeant après la décision de l’instance. Il y a deux semaines, j'étais à Rome pour une réunion de l'Association européenne des clubs, et au niveau européen, le Real Madrid perd progressivement de son influence, car personne ne le croit plus. »

