Après le PSG et le Barça, le Real a un nouvel ennemi

27M Mitroglou ? Tu crois que c est Nasser notre président ou quoi ? 32M Vitinha ? Tu as aucun chiffre de bon et bientôt tu vas nous dire que les Jese, Krycho, Draxler, Gueye, Kolo etc etc sont venu gratuit RIRES
PSG 1970 ? 🤣
Bon match ! Allez Paris !
Avec le Qatar comme propriétaire, tu es sérieux de dire ca ma petite Kenny RIRES
Ce n'est pas le peine de nier la censure de "sacré Cœur" mon grand. Ni sa Christianophobie. Au nom de la laïcité "made in Marseille" Pire qu'hidalgo. Très très fort ce gaucho.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
👀 La réaction du PDG de Villarreal, Fernando Roig, après avoir appris l'annulation du match contre Miami
🟡 Villarreal est extrêmement furieux suite à l'annulation du match contre Barcelone à Miami. Ils se sentent trompés par Javier Tebas et souhaitent entendre le président de la Liga en personne. . @XaviSidro