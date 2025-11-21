ICONSPORT_275044_0303
Kylian Mbappé - Real Madrid

EdF : Mbappé et le Real jouent la provocation

Equipe de France21 nov. , 20:30
parEric Bethsy
0
De retour à Madrid après la polémique autour de l’équipe de France, Kylian Mbappé a confirmé qu’il n’était absolument pas blessé. L’attaquant du Real s’est lâché à l’entraînement et décrédibilise encore un peu plus la version du staff médical tricolore.
La Fédération Française de Football persiste sur Kylian Mbappé. Après le match remporté face à l’Ukraine (4-0), l’attaquant de l’équipe de France a quitté le rassemblement à cause d’une « inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens », selon le communiqué de l’instance. Ces tests médicaux n’ont pourtant pas été effectués. En réalité, le buteur du Real n’est pas immédiatement rentré à Madrid et s’est envolé vers Dubaï afin d’assister à un tournoi de Padel. De quoi s’interroger sur l’état du capitaine exempté de déplacement à Bakou.

Lire aussi

Mbappé à Dubaï, Jérome Rothen pète un plombMbappé à Dubaï, Jérome Rothen pète un plomb
« Les médecins de l'équipe de France ont constaté qu'il y avait une inflammation de sa cheville, a quand même insisté le président de la FFF Philippe Diallo. Du fait qu'il est un peu touché, par rapport à un match en Azerbaïdjan qui n'avait plus de valeur sportive, il y a eu une sorte de principe de précaution et on l'a remis à disposition de son club. Après, c'est au Real Madrid de faire les examens complémentaires et de voir avec lui. Ce n'est plus une question qui concerne l'équipe de France. » Curieusement, la Maison Blanche, elle, considère que Kylian Mbappé n’est pas blessé.
La preuve, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a repris l’entraînement normalement ce vendredi. Le Real Madrid a relayé des images où le Bondynois dribble, accélère et frappe sans problème. Mieux, Kylian Mbappé a pu tenter un geste acrobatique ! C’est à croire que le Merengue a miraculeusement guéri… Une bonne nouvelle pour l’entraîneur madrilène Xabi Alonso qui ne se gênera pas pour titulariser son attaquant à Elche dimanche.
0
Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

