EdF : Mbappé et le Real jouent la provocation

De retour à Madrid après la polémique autour de l’équipe de France, Kylian Mbappé a confirmé qu’il n’était absolument pas blessé. L’attaquant du Real s’est lâché à l’entraînement et décrédibilise encore un peu plus la version du staff médical tricolore.

inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens », selon le communiqué de l'instance. Ces tests médicaux n'ont pourtant pas été effectués. En réalité, le buteur du Real n'est pas immédiatement rentré à Madrid et s'est envolé vers Dubaï afin d'assister à un tournoi de Padel. De quoi s'interroger sur l'état du capitaine exempté de déplacement à Bakou. La Fédération Française de Football persiste sur Kylian Mbappé. Après le match remporté face à l'Ukraine (4-0), l'attaquant de l'équipe de France a quitté le rassemblement à cause d'une «

« Les médecins de l'équipe de France ont constaté qu'il y avait une inflammation de sa cheville, a quand même insisté le président de la FFF Philippe Diallo. Du fait qu'il est un peu touché, par rapport à un match en Azerbaïdjan qui n'avait plus de valeur sportive, il y a eu une sorte de principe de précaution et on l'a remis à disposition de son club. Après, c'est au Real Madrid de faire les examens complémentaires et de voir avec lui. Ce n'est plus une question qui concerne l'équipe de France. » Curieusement, la Maison Blanche, elle, considère que Kylian Mbappé n’est pas blessé.

La preuve, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a repris l’entraînement normalement ce vendredi. Le Real Madrid a relayé des images où le Bondynois dribble, accélère et frappe sans problème. Mieux, Kylian Mbappé a pu tenter un geste acrobatique ! C’est à croire que le Merengue a miraculeusement guéri… Une bonne nouvelle pour l’entraîneur madrilène Xabi Alonso qui ne se gênera pas pour titulariser son attaquant à Elche dimanche.