180 ME pour Michael Olise, le Real se vexe

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

Si tu ne comprends pas que le point faible de l'OM est le milieu et qu'il faut corriger cela, qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique ? Gomez est léger, O'Riley est léger, Vermerren alterne le bon et le moins bon, Bakola veut partir et Kondogbia n'a plus le niveau ni le physique qui reste t'il ? Hojbjerg et Nadir. O'Riley est un prêt et vu son niveau va partir en fin de saison. Bakola veut partir et donc va être vendu. Gomez n'a pas le niveau et va être vendu soit cet hiver soit cet été. Kondogbia va être mis de côté car n'a pas le niveau. Vermerren est un prêt. Peut-être qu'il restera ou pas, je ne sais pas. Tu ne trouves pas qu'il faut durcir le milieu ? En milieu défensif on a que Hojbjerg En récupérateur, on a que Nadir et Vermerren. Et en offensif, on a personne de convenable. J'espère que tu vois mieux la nécessité de recruter un milieu offensif et un milieu défensif ?