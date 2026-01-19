psg la piste michael olise s evanouit deja iconsport 267422 0049 397929

180 ME pour Michael Olise, le Real se vexe

Liga19 janv. , 16:30
parEric Bethsy
0
Alors qu’il misait surtout sur des jeunes depuis quelques années, le Real Madrid va changer ses plans l’été prochain. La Maison Blanche veut rassurer ses supporters et frapper un grand coup en attirant le Français Michael Olise.
Florentino Pérez n’a pas apprécié l’accueil de Santiago Bernabéu. Lors du succès contre Levante (2-0) samedi, Vinicius Junior et ses coéquipiers n’étaient pas les seuls concernés par les sifflets. Le traitement visait également le président du Real Madrid à qui les supporters réclamaient une démission. Vexé, le dirigeant a peut-être trouvé le moyen de regagner les faveurs du public. Alors que la politique de recrutement était surtout basée sur la jeunesse ces dernières années, la Maison Blanche a prévu de frapper fort l’été prochain.

D’après le média Fichajes, les Merengue pensent sérieusement à recruter le Français Michael Olise (24 ans). L’ailier du Bayern Munich est très apprécié au sein du Real Madrid où l’on vante sa polyvalence, sa maturité et sa marge de progression. Il est vrai que l’ancien joueur de Crystal Palace réalise une excellente saison en Allemagne. Cette saison, le Bavarois compte déjà 13 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues. Le cador espagnol, totalement séduit, serait prêt à miser 180 millions d’euros sur un élément considéré comme une valeur sûre.
Reste à savoir si le Bayern Munich ouvrira la porte à son ailier sous contrat jusqu’en 2029. Une offre au montant annoncé pourrait inciter les dirigeants allemands à réfléchir, voire à accepter d’entamer des discussions. Il faudra également tenir compte des envies de Michael Olise qui vit seulement sa deuxième saison avec le champion d’Allemagne. Florentino Pérez sait que le prestige du Real Madrid laisse rarement ses cibles indifférentes. Et que ses supporters l’applaudiront à nouveau en cas d’arrivée de l’international tricolore qui fait désormais partie des tout meilleurs joueurs au monde.
0
Derniers commentaires

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

pourtant quand gomez est arriver vous l'avez annoncé comme un crack mdr

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

En fait j'ai regarder la seconde mi-temps.

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

Si tu ne comprends pas que le point faible de l'OM est le milieu et qu'il faut corriger cela, qu'est-ce que tu veux qu'on t'explique ? Gomez est léger, O'Riley est léger, Vermerren alterne le bon et le moins bon, Bakola veut partir et Kondogbia n'a plus le niveau ni le physique qui reste t'il ? Hojbjerg et Nadir. O'Riley est un prêt et vu son niveau va partir en fin de saison. Bakola veut partir et donc va être vendu. Gomez n'a pas le niveau et va être vendu soit cet hiver soit cet été. Kondogbia va être mis de côté car n'a pas le niveau. Vermerren est un prêt. Peut-être qu'il restera ou pas, je ne sais pas. Tu ne trouves pas qu'il faut durcir le milieu ? En milieu défensif on a que Hojbjerg En récupérateur, on a que Nadir et Vermerren. Et en offensif, on a personne de convenable. J'espère que tu vois mieux la nécessité de recruter un milieu offensif et un milieu défensif ?

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Non merci

L’OM fait de la place à Lucas Da Cunha

Bein justement on ajuste. Tous les joueurs (hormis Vaz) qui sont en instance de départ ou viennent de partir, étaient des joueurs dont l'OM voulaient se séparer cet été et qui n'avaientaucun avenir chez nous. On n'a pas réussi à s'en séparer cet été, eh bien on a ajusté cet hiver. Où est le pb en fait ? Gomes ne fait pas la maille, il a largement eu le temps de prouver des choses à RDZ mais n'a pas réussi. Eh bien où est le pb de vouloir s'en séparer ? T'as les morts parce qu'on l'a eu gratuit et qu'on va faire une jolie plus-value dessus 6 mois plus tard ? Ça change ta vie?

