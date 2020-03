TFC : Négociations exclusives, Toulouse sur le point d'être vendu

Dans : TFC.

Dernier de Ligue 1 et quasiment condamné à la relégation vue sa forme actuelle, le Toulouse Football Club pourrait changer de mains dans les semaines à venir.

C’est l’information dévoilée par lesviolets.com et RMC Sport, qui fait état d’un processus qui a déjà démarré pour le rachat du TFC. Le monde de la Ligue 1 est petit, puisque c’est un groupe sino-américain déjà impliqué dans l’ancienne direction de l’OGC Nice, qui devrait s’emparer du dernier du championnat de France. Le rachat pourrait être finalisé au printemps, après un délai de 45 jours passé pour entériner l’accord de négociations exclusives et déboucher à une vente concrète. Chien Lee, ancien propriétaire de l’OGC Nice, en est la tête d’affiche, et Gauthier Ganaye, éphémère président du club azuréen, devrait ainsi succéder à Olivier Sadran à la tête du club. Sadran vendrait son club pour un montant pour le moment non dévoilé, lui qui avait racheté le club en 2001.