TFC : Dupraz en a ras le bol des « mannequins toulousains »

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la défaite contre Dijon (1-3) : « Ce fut un match bizarre ce soir, parce que notre entame était bonne. En début de rencontre, nous avons la maîtrise du cuir, et il ne nous manque pas grand-chose pour ouvrir la marque. Par la suite, nous sommes menés parce que nous le voulons bien. Nos deux premiers buts encaissés le sont par notre faute, par la faute de notre incroyable naïveté. Dijon a gagné, il faut les féliciter. Il faut savoir accepter cette défaite. Je pense que le match aurait été différent si on jouait mieux défensivement. Je ne sais pas quelle était la marque des mannequins toulousains en défense, notamment sur le corner, mais c'est de la qualité... Sur notre mauvaise dynamique, cela fait plusieurs rencontres que nous avons une demi-douzaine d'occasions pour trouver le chemin du but adverse. Nous ne scorons pas assez, ou trop tard. Il nous manque de la simplicité. Je suis le responsable, il faut aussi que je fasse ma petite lessive personnelle », a-t-il déclaré sur BeIn Sports.