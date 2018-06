TFC : Dupraz dézingue ce joueur au boulard surdimensionné

Dans : TFC, Ligue 1.

Coach de Toulouse en début de saison, Pascal Dupraz sera consultant pour TF1 durant la Coupe du monde. Dans Téléfoot il y a deux semaines, l’ancien coach de l’ETG a ouvert la porte à un retour en Ligue 1. En attendant, il raconte des anecdotes croustillantes sur les secrets du vestiaire du TFC. Ainsi, dans les colonnes de L’Equipe, il a totalement dézingué Ola Toivonen, qu’il a entraîné pendant près de deux ans dans la Ville Rose.

« Toivonen est sûrement le joueur le plus hautain que j’ai vu. Il a une estime de lui qui est inversement proportionnelle à son rendement. Je lui ai dit un jour devant tout le monde : “Si tu vas au Mondial, c’est grâce à tes perfs, à tes équipiers mais surtout à moi.” Ça faisait trois ans qu’il ne jouait plus au foot. J’ai insisté auprès de mes dirigeants contre vents et marées pour le garder » a expliqué Pascal Dupraz, pas tendre avec l’international suédois de 31 ans dont les prestations sont, il est vrai, très décevantes depuis plusieurs mois…