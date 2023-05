Tarrago cartonne Toulouse et se met toute une vile à dos

Dans : TFC.

Par Corentin Facy

Vainqueur de la Coupe de France, Toulouse a couronné une saison aboutie qui a mis en avant le projet mené par Damien Comolli. Pas forcément très convaincant aux yeux de Sébastien Tarrago.

En se maintenant sans trembler et en remportant la Coupe de France grâce à une finale dominée de la tête et des épaules face à Nantes (5-1), Toulouse a incontestablement réussi sa saison. Le sacre du TFC met en lumière le projet du président Damien Comolli, qui est devenu le spécialiste du recrutement de joueurs à moindre coût dans des championnats mineurs et qui se révèlent en Ligue 1 sous les ordres de Philippe Montanier. Ce projet est bien ficelé et fait globalement l’unanimité chez les observateurs. Mais sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Sébastien Tarrago a pris tout le monde à contre-pied et s’est mis tout un club et une ville entière avec des propos sans langue de bois.

« Retenir la victoire de Toulouse ou le fiasco de Nantes ? De base, j’allais dire Nantes car c’est un club qui m’intéresse beaucoup avec un entraîneur qui m’intéresse beaucoup et des joueurs qui m’intéressent énormément tandis que Toulouse me laisse de marbre. Je ne suis pas fan de leurs méthodes, je trouve qu’il n’y a rien qui me plait au niveau du recrutement, les joueurs ne m’intéressent pas, on va chercher des joueurs partout que l’on ne connait pas et c’est dommage dans la manière dont on peut s’approprier une équipe » a lancé le journaliste de La Chaîne L’Equipe, dont les propos ont choqué certains supporters de Toulouse, dont certains n’ont pas hésité à lui répondre sur les réseaux sociaux.

Sébastien Tarrago met Toulouse en furie

« Traduisez ‘Toulouse me laisse de marbre’ par : ‘je n’ai aucune idée de la manière dont Toulouse travaille, je ne connais pas la data, je ne connais pas les championnats mineurs, je suis incapable de parler du profil de Van den Boome’ », « Le mec taille un club qui bosse extrêmement bien tout en mettant en avant en avant un club à la dérive car il connaît les vieux briscard que ça recrute Le niveau 0, tout ça sans aucune analyse, juste un "j'aime pas" », « "On va chercher des joueurs partout qu'on connaît pas" Oui c'est du coup tout le principe d'avoir une cellule de recrutement qui bosse avec un budget assez restreint. En fait il est allergique au boulot quoi » ou encore « Son intervention est probablement l'une des plus stupide de la saison. Ils ont justement été cherché des joueurs peu connus mais visiblement finement analysés. Comment sortir ça, surtout après une victoire en finale de CdF » peut-on lire sur Twitter, où la stupéfaction domine après l’analyse lunaire de Sébastien Tarrago sur la victoire de Toulouse en Coupe de France.