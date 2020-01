CdF : Le match de Toulouse interrompu à cause des supporters

Dans : TFC.

Prévu dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, le match entre Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) et le Toulouse Football Club a été interrompu ce samedi soir en début seconde période pendant dix minutes alors que des supporters du TFC avaient jugé judicieux de renverser des barrières et de balancer des bombes agricoles sur la pelouse. Afin de laisser les autorités faire le ménage, et conscient des risques, l’arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires. Les CRS sont intervenus et les supporters en question ont été renvoyés vers les bus, ce qui a permis de reprendre le match alors que le score était toujours de 0 à 0.