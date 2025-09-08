Strasbourg ne suffit plus, Chelsea rêve plus grand

Dans : RCSA.

Par Eric Bethsy

A la fois propriétaire de Chelsea et de Strasbourg, le consortium BlueCo ne compte pas s’arrêter là. L’actionnaire américain a entamé des discussions avec le patron de Santos en vue d’un rachat ou d’une entrée dans le capital du club brésilien. L’information risque de ne pas ravir les supporters alsaciens défavorables à la multipropriété.

Très critiqué ces dernières années, le projet de BlueCo a finalement généré des résultats positifs. Le nombre incalculable de recrues à Chelsea a longtemps mis ses entraîneurs en difficulté. Mais la saison dernière, Enzo Maresca a mené les Blues jusqu’aux sacres en Ligue Europa Conférence et au Mondial des clubs, avec une performance remarquée en finale contre le Paris Saint-Germain (3-0). A noter aussi la qualification de Strasbourg qui a passé l’obstacle Brondby en barras de la C4.

BlueCo vise maintenant Santos

Autant dire que ces réussites ne font qu’inciter le consortium à poursuivre dans la même direction. Il n’est pas étonnant d’apprendre que l’actionnaire américain envisage sérieusement d’acquérir un troisième club. Selon le journaliste Lucas Musetti, BlueCo a effectivement entamé des discussions avec le président de Santos en vue d’un rachat total, ou d’une entrée dans le capital. Mais pour le moment, les négociations lancées aux Etats-Unis en août dernier n’ont pas avancé. Il n’y a donc rien de concret à l'heure actuelle, d’autant que Santos est également approché par d’autres investisseurs.

En tout cas, les intentions de BlueCo sont claires. Le groupe de Todd Boehly compte bien s’agrandir et l’acquisition de Santos faciliterait sa stratégie. On sait que Chelsea aime attirer les jeunes talents d’Amérique du Sud, et plus particulièrement du Brésil, comme il l’a notamment fait avec Estevão ou encore Andrey Santos. Reste à savoir si Strasbourg a de quoi s’inquiéter. Une chose est sûre, c’est que les supporters alsaciens, majoritairement défavorables à la multipropriété, suivront ce dossier avec attention.