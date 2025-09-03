Dans : RCSA.

Par Nathan Hanini

Cet été, le Racing club de Strasbourg a marqué les esprits par un mercato agressif en liaison avec Chelsea. Le club alsacien, propriété de BlueCo a dépensé plus de 120ME. Dans une L1 à l’agonie financière, Strasbourg agace certains suiveurs. Jérôme Rothen ne trouve pas la situation grave de son côté.

Le Racing Club de Strasbourg sera assurément l’une des formations à suivre cette saison. Le club alsacien a dépensé sans compter sur le mercato estival cette année. Plus de 127 millions d’euros de transferts pour 85 millions d’euros de vente. Beaucoup d’arrivées et des liens toujours plus affirmés avec Chelsea. La stratégie BlueCo irrite dans l’hexagone. Si certains pensent que cela fausse le championnat, d'autres trouvent que la situation n’est pas si alarmante. En tout cas, le débat de la multipropriété n’a pas fini d’agiter le monde du ballon rond.

La multipropriété fait grincer des dents

💰 Est-ce que le mercato de Strasbourg fausse le championnat ?@rothenjerome : "La multipropriété est acceptée dans le foot donc il faut faire avec. La seule problématique, c'est que c'est difficile pour les supporters de s'identifier." #RMCLive pic.twitter.com/ZiHQ9xyFXv — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 2, 2025

Sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen s’est exprimé sur le cas du club alsacien. Pour l’ancien joueur du PSG, le Racing club de Strasbourg ne fausse pas le championnat. « Strasbourg aujourd’hui ce n’est pas Lyon. Ce n’est pas Bordeaux, dans la gestion. C’est un club qui appartient à une multipropriété. Dans ce cas si vous vous braquez, il faut dire, on ne veut pas de multipropriété dans le football. La multipropriété est acceptée dans le foot donc il faut faire avec. Aujourd’hui, on peut penser comme ça, mais elle est acceptée. Donc Strasbourg fait avec, moi ça ne me choque pas de voir ça, car d’autres clubs le font aussi. Mais je n’ai pas l’impression que Strasbourg fausse le championnat. Par contre, la seule problématique à mon sens dans la multipropriété, c’est que c'est difficile pour les supporters de s'identifier, » explique-t-il. Avec plus de 32 arrivées et 26 départs, selon Transfermarkt, Strasbourg a connu un beau remue-ménage cet été.