Encore un gros coup, Strasbourg s'offre une pépite sénégalaise

Strasbourg est décidément sur tous les fronts en ce début de mercato. En plus d’avoir bouclé la venue de Kendry Paez, lequel va être prêté par Chelsea, le club alsacien a finalisé un beau transfert en Belgique.

Après une très belle saison terminée à la 7e place du championnat, Strasbourg souhaite continuer à développer son ambitieux projet. La multipropriété avec Chelsea est pour le moment une vraie chance pour le club alsacien, qui va récupérer dans les jours à venir le prometteur Kendry Paez. Une autre recrue est en approche pour Marc Keller puisque selon les informations de Fabrizio Romano, les Alsaciens ont finalisé la signature de Pape Demba Diop, milieu de terrain sénégalais de 21 ans évoluant à Zulte Waregem en Belgique.

🚨🇸🇳 Excl: Strasbourg agree deal to sign 21 year old midfielder Pape Demba Diop from Zulte Waregem.



One more talent to be added for present and future to BlueCo project. pic.twitter.com/637Y6UgkeB