Strasbourg récupère un prodige du football mondial

Sauf énorme retournement de situation, Strasbourg s'apprête à accueillir Kendry Paez, le phénoménal milieu de terrain offensif de 18 ans. Ce dernier sera prêté par Chelsea au club alsacien.

Agé de 18 ans, Kendry Paez compte déjà 17 sélections avec l'Equateur et ce n'est pas pour rien. En effet, le milieu de terrain est considéré comme l'une des stars montantes du foot et c'est d'ailleurs pour cela que les dirigeants de Chelsea avaient payé 10 millions d'euros il y a deux ans, il n'avait alors que 15 ans, en attendant que le joueur soit majeur et puisse venir rejoindre l'armada des Blues. Cependant, avant d'évoluer en Premier League sous le maillot de Chelsea, Kendry Paez va faire un passage en Ligue 1 du côté de Strasbourg, club qui partage un propriétaire commun avec le club londonien, à savoir BlueCo. Arrivé en Europe en début d'année afin de s'acclimater à ce qui l'attend, Kendry Paez va donc rejoindre l'effectif de Liam Rosenior comme le confirme Fabrizio Romano.

