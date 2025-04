Retrait de point ‍? L'ASSE marque un deuxième point

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Une semaine après l'interruption du derby ASSE-OL pendant 40 minutes suite à un jet de pièce sur l'arbitre assistant de François Letexier, un deuxième supporter stéphanois a été interpellé et sera jugé.

Dimanche dernier, juste après la fin du match entre Saint-Etienne et Lyon, un supporter de l'ASSE avait été interpellé à la sortie de Geoffroy-Guichard après avoir été repéré par la vidéo en train de jeter une pièce de monnaie vers Mehdi Rahmouni, arbitre assistant de cette rencontre. Présenté à un juge, ce fan stéphanois, membre d'aucun groupe, sera jugé le 13 octobre pour ces faits, mais il ne sera pas seul. En effet, l'Agence France Presse révèle que vendredi, un autre supporter de l'AS Saint-Etienne a, lui aussi, interpellé par la police après avoir été repéré par le système de vidéo-surveillance du Chaudron en train de lancer un objet vers l'assistant de François Letexier.

Cependant, si le supporter interpellé dimanche dernier a reconnu avoir lancé une pièce, celui qui a été arrêté vendredi nie totalement avoir commis les faits qui lui sont imputés. Le parquet l'a tout de même mis sous contrôle judiciaire, avec obligation de pointer au commissariat pendant les matchs de l'ASSE à Geoffroy-Guichard ou à l'extérieur, en attendant son jugement qui interviendra lui aussi le 13 octobre prochain.

L'ASSE veut plaider sa bonne foi devant la LFP

Dans ce deux dossiers, les Verts ont décidé de porter plaintes contre leurs supporters, ce qui n'est pas anodin. En effet, sous la menace d'un retrait d'un ou plusieurs points suite à ce grave incident, l'AS Saint-Etienne pourra démontrer devant la commission de discipline de la LFP qu'elle a tout mis en œuvre pour identifier et faire condamner les deux supporters concernés. Une attitude qui plaide en faveur d'une sanction avec sursis, ce que les dirigeants stéphanois espèrent, comme l'a confié vendredi Bernard Lions, journaliste de L'Equipe. On aura la réponse à cela le 7 mai prochain, date à laquelle la commission de discipline donnera son jugement dans un dossier forcément très attendu, et pas que du côté du Forez puisque la course au maintien en Ligue 1 risque de se jouer à un point.