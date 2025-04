L'ASSE aura « ‍un retrait de points ‍», le scoop de Bernard Lions

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Il faudra attendre le 7 mai prochain pour savoir ce que la commission de discipline décidera suite au jet d'une pièce sur la tête d'un arbitre de touche du derby entre l'ASSE et l'OL et à l'arrêt de la rencontre pendant 40 minutes.

En s'imposant 2 à 1 contre l'Olympique Lyonnais, les Verts ont retrouvé l'espoir de se maintenir directement en Ligue 1, mais ce succès est tout de même teinté d'une grosse inquiétude. Le geste stupide d'un supporter stéphanois, lequel a envoyé un projectif sur la tête d'un assistant de François Letexier, pourrait coûter très cher à l'AS Saint-Etienne. La commission de discipline a mis ce dossier en instruction, et il faudra attendre le 7 mai prochain, avant les deux dernières journées du championnat, avant de savoir ce que le gendarme du football professionnel va décider. L'ombre d'un retrait d'un ou plusieurs points plane sur l'ASSE, ce qui pourrait anéantir les chances stéphanoises dans cette quête du maintien. Tandis que l'OL a demandé à la LFP de ne pas valider le résultat du derby dans l'attente de cette réunion du 7 mai, Bernard Lions est lui pessimiste.

L'ASSE veut limiter la casse

ASSE-OL : St-Etienne connaîtra sa sanction le 7 mai ! https://t.co/qRnStakCgD — Foot01.com (@Foot01_com) April 23, 2025

Journaliste expérimenté de L'Equipe, et fidèle suiveur de l'AS Saint-Etienne, Bernard Lions n'a aucun doute que les Verts seront sanctionnés, et il révèle que du côté des responsables stéphanois, on veut surtout atténuer les effets de cette décision qui tombera le 7 mai. « Ce qui est inquiétant pour Saint-Etienne, c’est qu’ils vont avoir des points de retrait. C’est certain. Mais la lutte menée par les dirigeants stéphanois actuellement, c’est que ce soit un ou deux points de retrait, mais avec sursis (...) Il faut espérer qu’il y ait du sursis », a prévenu, dans L'Equipe du Soir, Bernard Lions. Il est vrai que du côté de l'ASSE, on pourra toujours rappeler à la commission de discipline que l'auteur des faits était isolé et qu'il a été rapidement interpellé, les Verts ayant porté plainte contre son propre supporter.