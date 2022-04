Pascal Dupraz règle ses comptes avec L’Equipe

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Il n’y a pas de solidarité régionale de mise entre Lyon et Saint-Etienne, mais les deux clubs sont en froid avec le seul quotidien sportif du pays.

Dans le Forez, c’est un article de Bernard Lions paru dans L’Equipe qui a mis le feu au poudre, puisque Pascal Dupraz était accusé de se voir un peu trop beau, et d’agacer en interne à force de demander une prolongation de contrat alors que le maintien était loin d’être acquis. S’il ne cache pas qu’il se plait énormément à l’ASSE, le technicien français a démenti fermement être régulièrement en train de quémander un nouveau contrat, expliquant que la situation était limpide pour tout le monde à Saint-Etienne. Sauf pour Bernard Lions. Dans un premier temps, c’est Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l’ASSE, qui a pris la parole sur France Bleu. « C'est marrant parce que je me suis empressé de lui envoyer un message pour lui dire que je n'étais pas agacé. Donc, si ça agace en interne, comme c'est marqué, en tout cas, ça ne vient pas de la direction », a fait savoir le dirigeant stéphanois, relayé ensuite par Pascal Dupraz en personne.

« Il est là Bernard ? »

🎙 @CoachDupraz : "Il n’y a qu’une seule prolongation qui importe : celle du contrat de l’ASSE en Ligue 1. Et c’est un projet auquel tout le monde adhère. Nous ne sommes pas encore maintenus mais c’est tous ensemble que nous y parviendrons."



🔴 La conf' en direct 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 1, 2022

« Je sais que l'ASSE n'est pas maintenue. Y compris la saison prochaine, je sais que je serai sans contrat. Mon deal me va très bien. Ma mission, je la connais depuis le jour où j'ai signé. Je le répète depuis le départ que je crois au maintien. On me croyait moins en décembre. Tout simplement. Il est là Bernard ? Non ? C'est dommage. Je lui ai écrit. Bernard Lions ne m'a pas répondu. D'habitude il m'envoi des textos pour avoir des infos. Mais je ne réponds jamais. C'est dommage que Bernard ne me réponde pas. Je l'adore. Il n’y a qu’une seule prolongation qui m’intéresse, c’est celle de l’ASSE en Ligue 1 », a tenu à mettre au clair Pascal Dupraz, qui assure, comme Loïc Perrin, qu’il n’a jamais été question de prolonger son contrat avant que le maintien ne soit acquis.