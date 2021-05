Mercato : Nice veut le goleador de l'ASSE

Dans : ASSE.

Le mercato sera extrêmement mouvementé à Nice, dans l’obligation de reconstruire une grande partie de son effectif cet été.

Les deux titulaires de la défense centrale, à savoir William Saliba et Jean-Clair Todibo, ne sont que prêtés et ne devraient pas rester. En attaque, le Gym risque de perdre gros puisque Kasper Dolberg a fait part de son envie de quitter le club cet été selon Foot Mercato. Jean-Pierre Rivère ne souhaite pas conserver l’international danois contre son gré et ne s’opposera donc pas à son départ en cas de proposition satisfaisante. Dans le domaine offensif, Nice a d’ailleurs activé une piste surprenante, à en croire les informations obtenues par l’insider Mohamed Toubache-Ter. Via son compte Twitter, ce dernier a révélé que l’OGC Nice était intéressé par le profil de Romain Hamouma, en fin de contrat à l’issue de la saison avec Saint-Etienne.

« Nice désire Romain Hamouma. Les échange sont plutôt positifs » a expliqué MTT. « Nice aimerait bénéficier de son expérience pour encadrer la jeunesse niçoise ». Reste maintenant à voir ce que Claude Puel pensera de tout cela, lui qui n’a jamais caché son affection pour Romain Hamouma, qu’il n’a jamais considéré comme l’un des dinosaures à vite faire partir de l’ASSE, au contraire de Khazri ou Boudebouz. Rappelons par ailleurs qu’au cours des dernières semaines, le FC Lorient de Christophe Pélissier s’était également manifesté pour récupérer Romain Hamouma, lequel a décidément la cote en Ligue 1 avec ses 6 buts cette saison. Il sera désormais intéressant de connaître la position de l’ancien Caennais, qui a fait le tour de la question à Saint-Etienne et qui, sauf rebondissement, ne devrait pas prolonger dans le Forez. La piste niçoise, dont le club est la propriété du richissime Jim Ratcliffe, ne manque en tout cas pas de surprendre. Voire d’inquiéter les supporters azuréens…