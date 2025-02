L1 ‍: L'OM et Gouiri atomisent l'ASSE ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

22e journée de Ligue 1

OM - ASSE : 5-1

Buts : Gouiri (27e, 60e), Greenwood (50e sp), Murillo (57e) et Rabiot (77e) pour l'OM ; Stassin (79e) pour l'ASSE

Dans un match à sens unique, l'OM n'a laissé aucun espoir à l'ASSE en s'imposant largement au Vélodrome (5-1) grâce à un grand Amine Gouiri.

En grande forme depuis plusieurs semaines, l'Olympique de Marseille a assumé son statut de favori ce samedi à domicile contre l'AS Saint-Etienne. Rapidement, les hommes de Roberto De Zerbi faisaient parler leur supériorité technique. Ils pensaient ouvrir le score dès la 12e minute de jeu mais le but de Balerdi était finalement refusé pour une faute de Hojbjerg après visionnage de la VAR. Ce n'était que partie remise, Marseille ouvrant le score à la 27e sur une frappe splendide de Gouiri, qui inscrivait alors son premier but sous les couleurs olympiennes.

⏱️ 77' | #OMASSE 5️⃣-0️⃣



𝐋𝐄 𝐃𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔𝐂 : 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝟓 ! 👑 pic.twitter.com/z86cvVxNwP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 15, 2025

L'écart se creusait plus nettement après le repos, d'abord grâce à Greenwood sur penalty puis grâce à Murillo et enfin Gouiri, auteur d'un doublé et d'un match plein ce samedi au Vélodrome. En gestion, les Olympiens déroulaient et Rabiot participait lui aussi à la fête, receptionnant une première offrande de Dedic sous les couleurs olympiennes. L'ASSE, surclassée durant toute l'après-midi, se consolait tout de même grâce à un joli but marqué par Stassin dans le dernier quart d'heure. Avant le match de l'AS Monaco face à Nantes ce samedi à 19 heures, l'OM conforte sa place de dauphin du PSG et continue d'avancer à vive allure.