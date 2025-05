Fierté de l’ASSE, Stassin dépasse Yamal et Bellingham

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

En difficulté pour ses débuts à l’AS Saint-Etienne, Lucas Stassin a fini par justifier la confiance de ses dirigeants. L’attaquant belge a terminé la saison avec une honorable statistique qui le place devant des stars comme Lamine Yamal et Jude Bellingham.

Il y a encore quelques mois, personne n’aurait pu prédire que Lucas Stassin finirait la saison en tant que meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne. L’attaquant des Verts, en grande difficulté suite à son transfert pour 10 millions d’euros l’été dernier, avait attendu la 15e journée, lors d’une défaite à Toulouse (2-1), pour enfin débloquer son compteur en Ligue 1. Certains parleront du temps d’adaptation nécessaire, quand d’autres évoqueront la nomination de l’entraîneur Eirik Horneland à la place d’Olivier Dall’Oglio.

Stassin parmi les meilleurs jeunes buteurs

En tout cas, l’ancien joueur de Westerlo a réalisé une deuxième partie d’exercice beaucoup plus satisfaisante. Lucas Stassin a terminé avec 12 buts en championnat, une statistique impressionnante comparé aux chiffres des autres joueurs U21. L’avant-centre de 20 ans possède effectivement le deuxième meilleur total de buts dans cette catégorie d’âge en Europe. Sur notre continent, seul le buteur du RB Leipzig Benjamin Sesko fait mieux avec 13 unités en Bundesliga. L’international slovène a quand même disputé cinq matchs de plus que Lucas Stassin, privé des trois dernières journées pour cause de blessure, ce qui lui a d’ailleurs été reproché.

Lucas Stassin (#ASSE) fait partie des U21 ayant marqués le plus de buts en Europe (12 buts) ⚽️



De grands noms tels que Lamine Yamal🇪🇸 (FCB), Bellingham🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (RM) ou encore Rayan Cherki🇫🇷 (OL) sont également cités.



(@Squawka) pic.twitter.com/Sw12GCbApA — LS32 news 🇧🇪 (@LS32news) May 29, 2025

Sa stat le place néanmoins devant des stars comme le milieu du Real Madrid Jude Bellingham (8 buts) et l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal (7 buts). Un classement flatteur pour le jeune Belge que l’AS Saint-Etienne aura du mal à conserver après sa relégation en Ligue 2. Sans surprise, le buteur stéphanois est sollicité avant l’ouverture du marché des transferts. Ce sera au moins l’occasion pour ses dirigeants de réaliser une plus-value en cas de départ cet été.