ASSE ‍: Stassin a trahi les Verts, ça ne passe pas

Bien meilleur en deuxième partie de saison, Lucas Stassin n’a pas convaincu Bernard Lions. Le journaliste estime que l’attaquant belge a lâché l’AS Saint-Etienne au pire moment dans la saison.

On n’ira pas jusqu’à dire que l’AS Saint-Etienne se serait maintenue en Ligue 1 avec Lucas Stassin. Mais une chose est sûre, c’est que l’absence de l’attaquant lors des trois dernières journées a compliqué la tâche des Verts. Les hommes d’Eirik Horneland ont dû terminer la saison sans leur homme fort auteur de 12 buts et 5 passes décisives en championnat. Une absence impardonnable selon Bernard Lions, surpris par les commentaires positifs sur les performances du Belge.

Bilan négatif pour Stassin

« Lucas Stassin, nous pouvons en discuter autant que vous voulez mais quand il arrive à Saint-Etienne, pour moi il n’avait pas le niveau de la Ligue 1, a lâché le journaliste dans le podcast Dessous de Verts. Tout le monde me dit : "Stassin c’est un joueur de niveau Ligue 1, il a réussi, c’est une bonne pioche". Vous rigolez ? Je m’excuse deux minutes mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il y a trois choses : la première c’est que pendant six mois, il n’a pas existé, zéro but ! La deuxième, c’est qu’il a eu trois mois et demi où il a été extrêmement performant, est-ce qu’il a performé ou il a surperformé ? »

« Le constat c’est qu’il a explosé en plein vol, au plus mauvais moment, quand tu en avais besoin pour assurer le maintien. Au final, un joueur qui est un super joueur, tout ce que vous voulez, il n’était pas là. Les trois derniers matchs décisifs pour le maintien, tu avais un joueur qui a explosé physiquement, a reproché le spécialiste de L’Equipe. Tout le monde me dit que Stassin a fait une super saison, moi je dis non. Quand tu as un joueur dont tu ne peux pas te servir pour assurer ton maintien, qui est ton leader d’attaque, que devient un rêveur quand il ne rêve plus ? Je pose la question, que devient un buteur quand il ne joue plus ? Il ne sert à rien. »

« Une satisfaction ? Non, je ne suis pas d’accord. Vous me faites rigoler, vous avez un joueur qui est mis dans le formol à l’infirmerie et qui ne peut pas jouer ! Il faut se poser se demander pourquoi. Pourquoi il explose physiquement en plein vol et pourquoi ses muscles aux ischios l’ont lâché ? Vous regarderez qu’à partir de janvier quand Dall’Oglio auparavant le gérait en ménageant ses temps de jeu en alternance avec Sissoko, Horneland, lui, a décidé de le faire jouer à outrance. Regardez le nombre de minutes qu’a avalé Stassin entre janvier et fin avril par rapport aux autres attaquants du championnat. Il a systématiquement joué 90 minutes à chaque fois, seul à la pointe de l’attaque et pour moi il a explosé en plein vol. Petit joueur, petit moteur, grand joueur, grand moteur », a conclu Bernard Lions alors que l’ASSE veut absolument conserver son buteur.