ASSE : Un soldat de Puel vers la sortie au mercato ?

Dans : ASSE.

Plombé par plusieurs blessures, Romain Hamouma a été systématiquement utilisé par Claude Puel à l’ASSE lorsqu’il était disponible.

Avec 6 buts et 2 passes décisives en seulement 14 matchs de Ligue 1 en 2019-2020, le natif de Lure fait partie des joueurs globalement appréciés par le staff de Saint-Etienne. Une bonne nouvelle pour l’ancien attaquant de Caen, alors que de nombreux joueurs seront poussés de force vers la sortie lors du prochain mercato. Sauf improbable retournement de situation, ce ne sera donc pas le cas de Romain Hamouma, d’autant que le contrat de l’attaquant stéphanois expirera en juin 2021. Néanmoins, l’intérêt du FC Lorient pour l’ailier de 33 ans pourrait bien changer la donne.

Et pour cause, l’insider Mohamed Toubache-Ter affirme que le champion de France de Ligue 2 souhaite renforcer son effectif avec des joueurs d’expérience habitués aux joutes de la première division. Romain Hamouma serait ainsi ciblé, notamment dans le but de combler le probable départ de Jimmy Cabot, courtisé par quelques belles écuries dont par exemple l’Olympique de Marseille. Reste que pour rejoindre le FC Lorient, où le projet est séduisant il faut bien le dire, Romain Hamouma devra accepter quelques concessions. Notamment sur le plan financier, car on imagine assez mal Loïc Ferry s’aligner sur les émoluments stéphanois d’un joueur régulièrement blessé depuis plusieurs années maintenant. Du côté de Saint-Etienne, on pourrait profiter de cet intérêt soudain de Lorient pour pousser Romain Hamouma vers un départ afin de récupérer une indemnité de transfert, même faible. Reste à voir si cette nouvelle tendance se confirmera dans les prochaines semaines, à l’approche d’un mercato qui devrait ouvrir ses portes début juin en France.