ASSE : Un nouveau désaccord en interne sur le mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Après avoir bouclé les arrivées de Kolodziejczak et de Khazri, l’ASSE s’est offert Rémy Cabella en provenance de l’Olympique de Marseille. Une arrivée qui sonne la fin du mercato dans le sens des arrivées ? Visiblement, cela fait débat en interne. Et tout le monde n’est pas vraiment sur la même longueur d’onde, selon les informations obtenues par Le Dauphiné.

« Gasset ne cache son souhait de compter sur un élément supplémentaire, mais le président Romeyer ne semble pas très chaud pour accéder à cette demande. En réalité, départs et arrivée sont profondément liés : l’éventuel transfert des deux indésirables (Polomat et Mbengué) et les économies salariales qui iraient avec pouvant permettre d’infléchir la détermination des actionnaires » explique le média. Pour rappel ces derniers jours, on parlait beaucoup d’un éventuel prêt de Georges-Kevin Nkoudou en provenance de Tottenham. Une piste à oublier pour l’ASSE, l’ex-Marseillais ayant pris la direction de Mayence, en Allemagne. Par ailleurs, Le Dauphiné évoque aussi la prolongation de Neven Subotic. Celle-ci ne semble pas aussi aisée que prévue à boucler et constituera l’un des objectifs majeurs de l’ASSE d’ici la fin du mercato. A l’évidence, il va encore se passer des choses d’ici le 31 août dans le Forez…