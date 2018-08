ASSE : Nkoudou ne viendra pas à l'ASSE, c'est officiel !

Dans : ASSE, Mercato, Premier League, Bundesliga.

Alors que l'officialisation de la signature de Rémy Cabella est désormais imminente, l'OM et l'ASSE ayant trouvé un terrain d'entente, les supporters stéphanois étaient dans l'attente d'un éventuel prêt de Georges-Kévin Nkoudou par Tottenham. Un club où l'ancien joueur de Marseille n'a plus vraiment la cote. Mais, ce mercredi soir, cette piste a définitivement pris du plomb dans l'aile.

En effet, Sky Sports UK a annoncé que les dirigeants des Spurs ont finalement trouvé un accord avec leurs homologues de Mayence pour un prêt d'une saison de l'ailier gauche qui s'était révélé à Nantes. Les deux clubs discuteraient encore sur le fait de mettre, ou non, une option d'achat dans ce contrat d'un an. Georges-Kévin Nkoudou va donc découvrir la Bundesliga, et l'AS Saint-Etienne devra se tourner vers un autre joueur si réellement le club du Forez souhaite recruter un attaquant de plus lors de ce mercato 2018.