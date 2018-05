ASSE : Un clown à 400 ME, Caïazzo plaint Romeyer

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après l’échec des négociations avec Peak6, l’AS Saint-Etienne s’était dit prête à écouter d’autres offres de rachat. Mais la situation a bien changé.

Depuis l’explosion des droits TV de la Ligue 1, qui ont augmenté de 60 %, la direction sait qu’elle bénéficiera d’un meilleur budget pour atteindre ses objectifs. Du coup, la vente est devenue secondaire dans l’esprit des dirigeants. Autant dire que ce n’est pas le moment d’arriver avec un projet farfelu. C’est pourtant l’idée de Jacques Pauly qui serait prêt à racheter l’ASSE et à investir 400 millions d’euros ! Le problème, c’est que l’investisseur français a mauvaise réputation dans le milieu. A tel point que Bernard Caïazzo le prendrait presque pour un clown...

« Vous ne pouvez pas me parler du cirque Pinder, a lâché le président stéphanois dans les colonnes du Progrès. Je ne commente pas ce genre de rumeur. Arrêtons de perdre notre temps, soyons sérieux. Je plains ce pauvre Roland (Romeyer), il doit entendre des trucs de ce genre toute la journée. On est un club sérieux. » Désormais, la priorité de Saint-Etienne concerne le mercato estival et les nombreux mouvements annoncés.