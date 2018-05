ASSE : Encore un coup de théâtre pour la vente de l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Les choses semblaient relativement claires au sujet de la vente de l'AS Saint-Etienne, puisque même si l'affaire ne s'était pas faite avec PEAK6 un mandat était toujours en cours avec la Banque Lazard afin de trouver un repreneur pour l'ASSE. Mais nouveau retournement de situation, Bernard Caïazzo a annoncé ce mercredi soir sur RMC que finalement, compte tenu des résultats de l'appel d'offres des droits TV, les Verts pouvaient se passer d'un repreneur, sauf offre énorme.

« On a beaucoup parlé de la vente de l’ASSE. Face à la concurrence de clubs avec des investisseurs puissants, on n’a pas tellement le choix mais aujourd’hui avec ces nouveaux droits TV, on peut se donner du temps et moi j’ai envie de reporter ces sujets-là un peu dans le temps et que l’on se concentre sur ce que l’on peut faire nous avec de nouveaux moyens financiers. Si c’est pour céder l’ASSE a quelqu’un qui veut mettre plusieurs centaines de millions d’euros et placer le club dans un Top 5 en concurrence avec Monaco, l’OM et l’OM, je suis d’accord dès demain matin. Si c’est pour céder le club à quelqu’un qui va faire comme nous, entre la cinquième et la huitième position, à quoi ça sert ? (...) On sort de cette démarche de vente du club. On rentre dans une démarche différente. On pense que le potentiel de l’ASSE n’est pas encore atteint », a expliqué le co-président de l’AS Saint-Etienne.